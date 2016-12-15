Yahoo hacklendi, 1 milyar kişi etkilendi

İnternet devi, bu olayın 2014'te 500 milyon kullanıcının hesaplarına girildiği olaydan farklı olduğunu söylüyor.



Şirket yaptığı açıklama, "Yahoo, Ağustos 2013'te izni olmayan üçüncü bir aktörün bir milyardan fazla kullanıcıya ait verileri çaldığına inanıyor" dedi.

Yahoo isimler, telefon numaraları, şifreler ve e-posta adreslerinin çalındığını, ancak banka ya da ödeme bilgilerine dokunulmadığını söylüyor.

Şirket, polis ve yetkililerle yakınen çalışıldığını duyurdu.

Yahoo, Eylül 2014'teki verilerin çalınması olayının "devlet destekli aktörler tarafından yapıldığına inandıklarını" duyurmuştu.

Yahoo olaydan hangi ülkeyi sorumlu tuttuklarını açıklamamıştı.

Verizon ile anlaşma riske girebilir

Olayın, Yahoo'nun Amerikan telekomünikasyon şirketi Verizon tarafından satın alınmasını tehlikeye atabileceği konuşuluyor.

Verizon Yahoo'yu satın almak için 4,8 milyon dolarlık teklifte bulunmuştu.

Verizon olayın açığa çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, Yahoo olayı araştırmaya devam ederken durumu değerlendireceklerini ve bir sonuca varmadan önce yeni gelişmeleri bekleyeceklerini açıkladı.

Yahoo Çarşamba günü yaptığı açıklamada kullanıcılarına şifrelerini ve güvenlik sorularını değiştirmelerini tavsiye etti.