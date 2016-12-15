Samanyolu Haber /Teknoloji / Yahoo hacklendi, 1 milyar kişi etkilendi /15 Aralık 2016 11:05

Yahoo hacklendi, 1 milyar kişi etkilendi

Yahoo, 2013'te gerçekleşen hacklenme olayında, bir milyardan fazla kullanıcının etkilenmiş olabileceğini duyurdu.

Yahoo hacklendi, 1 milyar kişi etkilendi

İnternet devi, bu olayın 2014'te 500 milyon kullanıcının hesaplarına girildiği olaydan farklı olduğunu söylüyor.
Şirket yaptığı açıklama, "Yahoo, Ağustos 2013'te izni olmayan üçüncü bir aktörün bir milyardan fazla kullanıcıya ait verileri çaldığına inanıyor" dedi.
Yahoo isimler, telefon numaraları, şifreler ve e-posta adreslerinin çalındığını, ancak banka ya da ödeme bilgilerine dokunulmadığını söylüyor.
Şirket, polis ve yetkililerle yakınen çalışıldığını duyurdu.
Yahoo, Eylül 2014'teki verilerin çalınması olayının "devlet destekli aktörler tarafından yapıldığına inandıklarını" duyurmuştu.
Yahoo olaydan hangi ülkeyi sorumlu tuttuklarını açıklamamıştı.
Verizon ile anlaşma riske girebilir
Olayın, Yahoo'nun Amerikan telekomünikasyon şirketi Verizon tarafından satın alınmasını tehlikeye atabileceği konuşuluyor.
Verizon Yahoo'yu satın almak için 4,8 milyon dolarlık teklifte bulunmuştu.
Verizon olayın açığa çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, Yahoo olayı araştırmaya devam ederken durumu değerlendireceklerini ve bir sonuca varmadan önce yeni gelişmeleri bekleyeceklerini açıkladı.
Yahoo Çarşamba günü yaptığı açıklamada kullanıcılarına şifrelerini ve güvenlik sorularını değiştirmelerini tavsiye etti.
<< Önceki Haber Yahoo hacklendi, 1 milyar kişi etkilendi Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:27:24