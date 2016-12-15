Batık krediler 66 milyar liraya çıktı

Finans sektörünün kullandırdığı nakit krediler ekimde geçen yıla göre yüzde 12 artarak 1.97 trilyon liraya yükselirken, batık krediler olarak adlandırılan tasfiye olacak alacaklar da yüzde 35 artışla 66 milyar liraya çıktı. Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 2.7 düzeyinden yüzde 3.2’ye yükseldi. Verilere göre bireysel kredilerin ve kredi kartlarının miktarı geçen yıl ekim ayına kıyasla yüzde 8.1 artarak 439 milyar liraya yükseldi. Bireysel kredilerdeki yıllık bazdaki en yüksek artış yüzde 11.9 ile konut kredilerinde oldu.





Kişi başına risk 16 bin TL





Tasfiye olunacak alacakların bireysel kredilere oranı yüzde 4.88’e yükseldi. Kişi başına ortalama bireysel kredi riski 16 bin 414 TL’ye çıkarken bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar 22 milyar 553.5 milyon TL, konut kredilerinde tasfiye olunacak alacaklar 837 milyon TL, ihtiyaç ve diğer kredilerde tasfiye olunacak alacaklar 11 milyar 681.2 milyon TL’ye ulaştı. Tasfiye olunacak alacak oranı taşıt kredilerinde yüzde 3.93, konut kredilerinde yüzde 0.50, ihtiyaç ve diğer kredilerde yüzde 6.64 oldu. Bireysel kredi kartlarında tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 9.97’ye çıktı.





Perakende başı çekiyor





Nakdi kredilerin geri kalanını oluşturan ticari kredilerde en büyük payı ise 401 milyar lira yani yüzde 26.2 ile imalat sanayi aldı. Bunu toptan/perakende ticaret 261 milyar lira, yani yüzde 17.1 ile izlerken inşaat sektörü de 168 milyar lira, yani yüzde 11 pay aldı. Ticari kredilerde tasfiye olunacak kredilerin toplam kredilere oranı ise en yüksek yüzde 4.2 ile toptan/perakende ticaret sektöründe oldu. Bunu yüzde 4 ile inşaat, yüzde 3.3 ile turizm sektörü izledi.