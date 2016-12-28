'Rusya ile anlaştık' dediler, Rusya doğrulamadı

Türkiye, Rusya ile Suriye'de savaşan taraflara ülke genelinde ateşkes başlatmaları amacıyla önerecekleri bir plan üzerinde mutabakata vardığını açıkladı. Dışişleri kaynakları, kalıcı ateşkesin bu gece başlayacağını, ateşkesi bozana müeyyide uygulanacağını öne sürdü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, ulusal çapta bir ateşkesin Türkiye ile beraber uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna, "Bu soruyu şimdi yanıtlayamam, yeterli bilgiye sahip değilim" cevabını verdi.





Anadolu Ajansı, gün içinde geçtiği haberde Türkiye ile Rusya'nın, Halep kent merkezinin doğusunda ilan edilen ateşkes ve yerel nüfusun tahliyesinden sonra, ateşkesin ülke genelinde yaygınlaştırılması için taraflara önerecekleri bir plan üzerinde mutabık kaldığını yazdı. Plana göre ateşkes Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların muhaliflerle çatıştığı tüm bölgelerde uygulanması hedeflenirken iki ülke sürecin garantörlüğünü yaparak, müzakere sürecine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararında öngörülen siyasi geçiş süreci çerçevesinde katkı sunmayı amaçladığı belirtildi.





Kremlin: Bilgimiz yok





TASS'ın haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ulusal çapta bir ateşkesin Türkiye ile beraber uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna, "Bu soruyu şimdi yanıtlayamam, yeterli bilgiye sahip değilim" cevabını verdi. Peskov, Türkiye ile Astana'da yapılması planlanan diyalog için sürekli temas hâlinde bulunduklarını çeşitli biçimler üzerine çalıştıklarını kaydetti.







