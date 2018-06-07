Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu, İnce yok /07 Haziran 2018 19:27

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu, İnce yok

YSK, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili TRT'de propaganda konuşması yapmak üzere başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi isim çekilişini gerçekleştirdi.

SHABER3.COM

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gerçekleştiren kura sonucunda cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyon propagandalarına başlayacakları 17 Haziran 2018 Pazar gününden 23 Haziran 2018 Cumartesi gününe kadar yapacakları 10'ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın saatleri ve sıraları belirlendi.


 
Yapılan kura çekimine göre sırasıyla 7 Haziran'da sırasıyla Doğu Perinçek, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener; 23 Haziran'da ise sırasıyla Karamollaoğlu, Akşener, Erdoğan, Perinçek ve Demirtaş TRT'de konuşma yapacak.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK'ye propaganda konuşması yapmak üzere başvurmadığı için kuraya sokulmadı. 

Propaganda konuşmalarında, Türk bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek. Konuşmalar TRT ile Radyo 1, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Çukurova radyo istasyonlarında aynı zamanda yayınlanacak. 

Cumhurbaşkanı adaylarının yapacakları propaganda konuşmaları sırasıyla şu şekilde:

Doğu Perinçek - 20.31-20.41 

Recep Tayyip Erdoğan - 20.42-20.52 

Selahattin Demirtaş - 20.53-21.03 

Temel Karamollaoğlu - 21.04-21.14 

Meral Akşener  - 21.15-21.25 

Cumhurbaşkanı adaylarının 23 Haziran Cumartesi günü yapılacak konuşma sırası ve saatleri ise şöyle: 

Temel Karamollaoğlu - 17.06-17.16 

Meral Akşener - 17.17-17.27 

Recep Tayyip Erdoğan - 17.28-17.38 

Doğu Perinçek - 17.39-17.49 

Selahattin Demirtaş - 17.50-18.00. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu,... Sonraki Haber >>

Erdoğan'dan yine tarihi gaf!

Erdoğan'dan yine tarihi gaf!

Saadet'ten Erbakan'a ağır cevap: Palyaçoluk

Saadet'ten Erbakan'a ağır cevap: Palyaçoluk

Bu kez dili dolaştı, söylediklerinden kimse bir şey anlamadı

Bu kez dili dolaştı, söylediklerinden kimse bir şey anlamadı

Eski ABD Büyükelçisi: En büyük sorun S-400 anlaşması

Eski ABD Büyükelçisi: En büyük sorun S-400 anlaşması

Muharrem İnce'den Tosun Paşa'lı cevap

Muharrem İnce'den Tosun Paşa'lı cevap

'Bylock, morbeyin vs bunlar yargının elinde olan şeyler'

'Bylock, morbeyin vs bunlar yargının elinde olan şeyler'

Demirtaş sosyal medyadan miting yaptı: Siyasi rehineyim

Demirtaş sosyal medyadan miting yaptı: Siyasi rehineyim

İşkence ile hukuki mücadelede nelere dikkat edilmeli?

İşkence ile hukuki mücadelede nelere dikkat edilmeli?

Dr. Özyavuz intihar etmedi, işkenceyle öldürüldü

Dr. Özyavuz intihar etmedi, işkenceyle öldürüldü

'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman'

'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:29:04