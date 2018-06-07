Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu, İnce yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gerçekleştiren kura sonucunda cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyon propagandalarına başlayacakları 17 Haziran 2018 Pazar gününden 23 Haziran 2018 Cumartesi gününe kadar yapacakları 10'ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın saatleri ve sıraları belirlendi.









Yapılan kura çekimine göre sırasıyla 7 Haziran'da sırasıyla Doğu Perinçek, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener; 23 Haziran'da ise sırasıyla Karamollaoğlu, Akşener, Erdoğan, Perinçek ve Demirtaş TRT'de konuşma yapacak.





CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK'ye propaganda konuşması yapmak üzere başvurmadığı için kuraya sokulmadı.





Propaganda konuşmalarında, Türk bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek. Konuşmalar TRT ile Radyo 1, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Çukurova radyo istasyonlarında aynı zamanda yayınlanacak.





Cumhurbaşkanı adaylarının yapacakları propaganda konuşmaları sırasıyla şu şekilde:





Doğu Perinçek - 20.31-20.41





Recep Tayyip Erdoğan - 20.42-20.52





Selahattin Demirtaş - 20.53-21.03





Temel Karamollaoğlu - 21.04-21.14





Meral Akşener - 21.15-21.25





Cumhurbaşkanı adaylarının 23 Haziran Cumartesi günü yapılacak konuşma sırası ve saatleri ise şöyle:





Temel Karamollaoğlu - 17.06-17.16





Meral Akşener - 17.17-17.27





Recep Tayyip Erdoğan - 17.28-17.38





Doğu Perinçek - 17.39-17.49





Selahattin Demirtaş - 17.50-18.00.