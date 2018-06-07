Samanyolu Haber /Gündem / [ Cadı avında bugün ] İstanbul merkezli operasyonda 57 gözaltı kararı... /07 Haziran 2018 20:06

[ Cadı avında bugün ] İstanbul merkezli operasyonda 57 gözaltı kararı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hizmet Hareketine yönelik kitlesel kırım hareketi kapsamında 57 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri  57 kişi hakkında  çalışma başlattı ... Bu sabaha karşı İstanbul merkezli 22 ilde 77 farklı adreste eş zamanlı operasyon  düzenlendi... Öok sayıda kişi gözaltına alındı... 
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