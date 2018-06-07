Türkiye'de ABD'ye misilleme kararı aldı... ABD'li şirketlere 'antidamping' soruşturması!





Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD`nin Türkiye`ye yönelik ilave gümrük vergisi uygulamasıyla ilgili, "ABD bizim ürünlerimize nasıl bakıyorsa, biz de onların ürünlerine öyle bakıyoruz. Birkaç gün içinde önemli süreçleri başlatacağız. Bildiğimiz çok büyük ABD dev şirketlerinin devletten çok büyük şekilde, çok üst düzeyde destek aldığını, sübvansiyon aldığını ve haksız rekabet yarattığını biliyoruz. Bu şirketlere karşı `anti damping` soruşturmalarını da başlatmakla ilgili süreci çalışıyoruz" dedi.





Zeybekci, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ilave gümrük vergisi uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin de ABD'ye karşı alacağı önlemlerin genişleyeceğini belirterek, şunları söyledi:

