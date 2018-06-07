Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de ABD'ye misilleme kararı aldı... ABD'li şirketlere 'antidamping' soruşturması! /07 Haziran 2018 19:23

Türkiye'de ABD'ye misilleme kararı aldı... ABD'li şirketlere 'antidamping' soruşturması!

Türkiye'de ABD'ye misilleme kararı aldı... ABD'li şirketlere 'antidamping' soruşturması!

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD`nin Türkiye`ye yönelik ilave gümrük vergisi uygulamasıyla ilgili, "ABD bizim ürünlerimize nasıl bakıyorsa, biz de onların ürünlerine öyle bakıyoruz. Birkaç gün içinde önemli süreçleri başlatacağız. Bildiğimiz çok büyük ABD dev şirketlerinin devletten çok büyük şekilde, çok üst düzeyde destek aldığını, sübvansiyon aldığını ve haksız rekabet yarattığını biliyoruz. Bu şirketlere karşı `anti damping` soruşturmalarını da başlatmakla ilgili süreci çalışıyoruz" dedi.

Zeybekci, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ilave gümrük vergisi uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin de ABD'ye karşı alacağı önlemlerin genişleyeceğini belirterek, şunları söyledi:
 
"Önemli süreçleri başlatacağız. Bildiğimiz büyük ABD şirketlerinin, devletten çok büyük şekilde, çok üst düzeyde destek aldığını, sübvansiyon aldığını ve haksız rekabet yarattığını biliyoruz. Bu şirketlere karşı 'anti damping' soruşturmalarını da başlatmakla ilgili süreci arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Onunla ilgili bugün toplantı yaptık. Önemli bir toplantıydı. Yakında bunun hangi ürünler olduğunu, hangi şirketler olduğunu hükümetimizle paylaştıktan sonra kamuoyuyla da paylaşacağız. Dünyada ticaret ve ekonomide önemli ülkelerin liderleri, sanki bu çok kolay şekilde söylenebilecek bir sözmüş gibi, 'ticaret savaşlarından' çok rahat bir şekilde bahsedebilir hale geldi. Yasaklar, yasakları doğurur. Önlemler, önlemleri doğurur. Türkiye'nin zarar gördüğü, kendine karşı atılan ticari adımlarla ve önlemlerle, aynı şekilde cevap verecektir. Bunun bilinmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve hükümetimizin bize talimatları bu şekildedir."
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