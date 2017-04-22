Samanyolu Haber /Gündem / Cem Küçük AKP'deki büyük çatlağı itiraf etti /22 Nisan 2017 08:59

Cem Küçük AKP'deki büyük çatlağı itiraf etti

Saray'a yakın kalemlerden Cem Küçük, referandumda Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile ekiplerinin 'Evet' oyu vermediklerini iddia etti.

Cem Küçük AKP'deki derin çatlağı itiraf etti

Cem Küçük: Gül ve Davutoğlu 'Evet' vermedi

Referandum sonuçlarının analiz edildiği Habertürk'teki 'Türkiye'nin Nabzı' programına katılan yandaş gazeteci Cem Küçük, AKP'nin beklediğinin çok altında oy almasının ve büyükşehirlerde HAYIR oylarının önde çıkmasının faturasını Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile AKP içinde bu iki isme yakın kişilere çıkardı.

Gül ve Davutoğlu'nun referandumda 'Evet' demediklerini iddia eden Küçük, "Gül davet edildiği halde Kayseri mitingine katılmadı. Davutoğlu Konya mitingine katıldı ama ağzından 'Evet' sözü çıkmadı.Bu isimler ve bunlara yakın isimlerle medyadaki kadroları bu anayasa değişikliğine 'Hayır' dediklerini açıkça savundular" diye konuştu.
<< Önceki Haber Cem Küçük AKP'deki büyük çatlağı itiraf etti Sonraki Haber >>

Cem Küçük AKP'deki derin çatlağı itiraf etti

Cem Küçük AKP'deki derin çatlağı itiraf etti

İşte AKP'den atılacak 9 kişinin tam listesi

İşte AKP'den atılacak 9 kişinin tam listesi

Küçük: Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yollar ayrılmalı

Küçük: Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yollar ayrılmalı

AKP Urfa Milletvekili Yıldız'ın sandık baskını görüntüsü

AKP Urfa Milletvekili Yıldız'ın sandık baskını görüntüsü

The Dictator'ün son filmi: Mühürsüz kral

The Dictator'ün son filmi: Mühürsüz kral

Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye acil çağrı!

Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye acil çağrı!

Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor!

Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor!

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

İşte bu yolun kaderi...

İşte bu yolun kaderi...

Başbakan'a prompter şoku...

Başbakan'a prompter şoku...
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:01:01