Cem Küçük AKP'deki büyük çatlağı itiraf etti

Cem Küçük: Gül ve Davutoğlu 'Evet' vermedi





Referandum sonuçlarının analiz edildiği Habertürk'teki 'Türkiye'nin Nabzı' programına katılan yandaş gazeteci Cem Küçük, AKP'nin beklediğinin çok altında oy almasının ve büyükşehirlerde HAYIR oylarının önde çıkmasının faturasını Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile AKP içinde bu iki isme yakın kişilere çıkardı.





Gül ve Davutoğlu'nun referandumda 'Evet' demediklerini iddia eden Küçük, "Gül davet edildiği halde Kayseri mitingine katılmadı. Davutoğlu Konya mitingine katıldı ama ağzından 'Evet' sözü çıkmadı.Bu isimler ve bunlara yakın isimlerle medyadaki kadroları bu anayasa değişikliğine 'Hayır' dediklerini açıkça savundular" diye konuştu.