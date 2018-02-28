Çözüm sürecini bitiren, polise silahlı saldırı davasında 6 çocuk beraat etti

Türkiye’de, üç yıl önce ‘Çözüm Süreci’nin son bulup PKK tarafından hendeklerin kurulduğu sürecin köşe taşı terör eylemlerinden biri, Diyarbakır’da 23 Temmuz 2015’te trafik polisi Tansu Aydın’ın kaza ihbarı üzerine geldiği sokakta şehit edilmesi, bir polis arkadaşının da yaralanmasıydı. Altı çocuğun tutuklu yargılandığı dava bugün sonuçlandı. Mahkeme, tek kanıtın yüzde 50 oranında zihinsel engelli olduğu anlaşılan A.Ç. adlı çocuğun anlatımlarından oluştuğunu, suçlanan diğer beş çocuğun olay anında şehrin başka noktalarında bulunduğunu belirterek, beraata karar verdi.