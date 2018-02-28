Samanyolu Haber /Gündem / TRT 12 Eylül dönemi gibi bir çok şarkıyı yasakladı... /28 Şubat 2018 15:44

TRT 12 Eylül dönemi gibi bir çok şarkıyı yasakladı...

Darbe döneminde sansürün merkezi olan TRT’de yasaklar yeniden hortladı. Aralarında ünlü sanatçılar Sıla, Berkay, Bengü, Nükhet Duru’nun da bulunduğu çok sayıda ismin şarkıları TRT tarafından yasaklandı.

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12 Eylül döneminde de TRT tarafından, “Lambaya Püf De” şarkısı, Musa Eroğlu'nun “Yolun Sonu Görünüyor” türküsü , Orhan Gencebay'ın “Batsın Bu Dünya” adlı parçası yasaklanmıştı. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, TRT KİT Alt Komisyonunda yasaklanan program ve şarkıları sordu. TRT yönetimi tarafından verilen cevapla“Akıl Çıkmazı”, “Dört Duvar Özgürlük” isimli programların ve 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkının yasaklandığı belirtildi.

SILA DA YASAKLI BENGÜ DE…

Sertel, “12 Eylül'den bu yana 40 yıla yakın süre geçti. TRT'de yasaklar bitmedi. Yüzlerce şarkı çeşitli gerekçelerle yasak. Bu şarkılar, TRT'nin 14 kanalında da yayınlanmıyor. Koray Avcı, Onur Akın, Sıla, Nüket Duru, Berkay, Demet Akalın, Bengü, Nazan Öncel gibi ünlü sanatçılar da yasaklı. Sıla'nın seslendirdiği beş şarkı TRT'den veto yedi'' dedi ve şunları söyledi: ‘'TRT'de 2016 yılında 32 bin 248 program denetlenirken, 2 TV programı, 30 televizyon reklamı spotu, 8 radyo reklamı spotu, 142 Türkçe şarkı sözü, 66 Kürtçe şarkı sözü olmak üzere toplamda 248 metaryal çeşitli gerekçelerle yayınlanamaz raporu aldı. Saray'a gidenlerin, Saray'a yakın olanların şarkıları, eserleri devletin kanallarında yayınlanırken, Atatürk düşmanları sıklıkla TRT ekranlarında boy gösterirken, Atatürk'e hakaret edilen dizi ve programlara herhangi bir yasak konulmazken, halkın parasıyla ayakta duran TRT'de halka malolmuş çok sayıda sanatçının ve seslendirdikleri şarkıların yasaklanması tam da AKP iktidarını yansıtmaktadır''
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