Samanyolu Haber /Gündem / Çözüm sürecinden intikam politikasına! /18 Aralık 2016 16:34

Çözüm sürecinden intikam politikasına!

Çok uzun süre önce değil. PKK'ya ve lideri Öcalan'a övgüler düzen sonra da Dolmabahçe'de protokol imzalayan AKP'li bakanlar bugünlerde art arda 'intikam' sözü veriyor. 'Asla diyalog yok' diyor.

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AKP'nin terörle mücadele politikasındaki değişiklikler baş döndürüyor. Hele hele birkaç ay önce söylediklerinin tam zıddını ölümüne savunuyor hale gelmeleri ve "kan kokan" vaadler ile ortaya çıkmaları şaşırtıyor...

İşte AKP'nin ağır toplarından 2 bakanın intikam açıklamaları...

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Kayseri'de meydana gelen bomba yüklü araç saldırısı hakkında açıklama yaptı.
"İhanet çeteleri bilsin ki hesabımız ve intikamımız onların hayallerinin ötesinde olacaktır. Bu hesap sorulacaktır, asla ve asla aman verilmeyecektir. Asla diyalog kurulmayacaktır, asla görüşülmeyecektir. Neye mal olursa olsun, nereye kadar giderse gitsin, nereye kadar uzanırsa uzansın, bunun hesabı mutlaka sorulacaktır, bu hesap görülecektir, bundan herkes emin olsun" dedi.

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı Beşiktaş'ta meydana gelen patlamanın ardından da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu açıklamayı yapmıştı:
"Bu anı izleyen, belki de gülerek izleyen tavrımızı merak edenler vardır. Bu şehitlerimizin önünde söz veriyorum bunu yapanlardan intikam alınacak" demişti.


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