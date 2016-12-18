Çözüm sürecinden intikam politikasına!

İşte AKP'nin ağır toplarından 2 bakanın intikam açıklamaları...

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Kayseri'de meydana gelen bomba yüklü araç saldırısı hakkında açıklama yaptı.

"İhanet çeteleri bilsin ki hesabımız ve intikamımız onların hayallerinin ötesinde olacaktır. Bu hesap sorulacaktır, asla ve asla aman verilmeyecektir. Asla diyalog kurulmayacaktır, asla görüşülmeyecektir. Neye mal olursa olsun, nereye kadar giderse gitsin, nereye kadar uzanırsa uzansın, bunun hesabı mutlaka sorulacaktır, bu hesap görülecektir, bundan herkes emin olsun" dedi.







Geçtiğimiz Cumartesi akşamı Beşiktaş'ta meydana gelen patlamanın ardından da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu anı izleyen, belki de gülerek izleyen tavrımızı merak edenler vardır. Bu şehitlerimizin önünde söz veriyorum bunu yapanlardan intikam alınacak" demişti.







