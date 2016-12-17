Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye 14 şehidine ağlarken Kayserili bakan trollük yapıyormuş! /17 Aralık 2016 19:13

Türkiye 14 şehidine ağlarken Kayserili bakan trollük yapıyormuş!

Türkiye bugün Kayseri’de 14 askerin şehit olduğu saldırıyla sarsılırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’den skandal mesajlar geldi.

Özhaseki: İnşallah sizler de şehit olun

Türkiye 14 şehidine ağlarken bakan Kayserili bakan trollük yapıyormuş!

Mehmet Özhaseki, sosyal medyada troll hesaptan yazması gereken tweet'i kendi hesabından paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin hesabından "Kardeşlerim PKK’nın çıkarlarına alet olmayın. Bırakın laf salatasını.. @mehmetozhaseki’yi yedirmeyiz" şeklinde bir tweet atıldı.

Mehmet Özahaseki’nin terör saldırısı sonrasında kendi kendisine destek vermesine önce bir anlam verilemedi. Bakan Özhaseki, troll hesabından yazacağı tweet'i yanlışlıkla kendi hesabından paylaşmıştı. Bir süre sonra Bakan Özhaseki mesajı sildi ve bu kez aynı mesaj “RTE Gönüllüsü” adlı bir trol hesaptan paylaşıldı. Daha sonra tweetler silindi.

Türkiye önce Beşiktaş ardından Kayseri’deki terör saldırısında yitirdiği şehitlerinin acısını yaşarken, Bakan Mehmet Özhaseki’nin kendisini eleştirenlere trol hesaplardan cevap verme yarışına girmesi tepki çekti.






AKP'li bakan Beşiktaş saldırısı sonrası polislere söylediği "Siz de şehit olun" sözleriyle gündeme gelmişti.

odatv
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