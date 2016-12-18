Çin'de 1400 fabrika üretimi durdurdu! Zamlar yolda...

Pekin şehir yönetimi, devlet petrol devi Sinopec tarafından işletilen büyük bir petrol rafinerisi de dahil olmak üzere, yetkililerin mümkün olan en yüksek hava kirliliği alarmını vermesinin ardından, Cumartesi günü 1.200 fabrikaya üretimi durdurma emri verdi.





Cuma günü, Çin'in çevresel gözlemcileri, boğucu dumana karşı beş günlük bir uyarı yayınladı ve fabrikaların kapatılmasını, kent sakinlerinin evde kalmalarını, trafik ve inşaat çalışmalarının kısıtlanmasını istedi.





Kırmızı alarm, hava kalite indeksi'nin (AQI) art arda dört günden fazla 200'ü, iki günden fazla 300'ü ya da en az 24 saat süreyle 500'ü aşması durumunda veriliyor.





Pekin Belediye Çevre İzleme Merkezi, cumartesi öğleden sonra hava kalitesinin 297'ye ulaştığını ve başkenti sisin sarmalamaya başladığını bildirdi. 301-500 bandındaki seviyeler, insan sağlığınaa zararlı kabul ediliyor.





22 milyonluk şehrin trafiği, yasağın ardından hafifledi, kent sakinlerinin evden çıkmadığı görüldü.





Ülkede 40'tan fazla şehirde hava kirliliği uyarısı yapılırken, 22 şehirde kırmızı alarm verildiği bildiriliyor.





(sol)