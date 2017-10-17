'Hepsini sayenizde öğrendik...'

Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yüzde 40 sopasıyla ortalama zammı yüzde 30 civarında tuttular. Böylesine yüksek bir artışı bile ‘müjde’ gibi takdim etmekteki maharete gelince... O kısım da Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP) ait.







Resmî enflasyon yüzde 12 civarında seyrederken vergileri enflasyonun iki-üç katı artırmak müflis tüccarlık değil de nedir! Bu da yetmezmiş gibi 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren arabaların fabrika çıkış fiyatına (vergisiz) bakarak ilave zam yapılacak. Zam oranı yüzde 25 ila yüzde 50 arasında değişiyor.





40 BİN LİRAYI GEÇEN ARABADA MTV KATLANDI





Mesela 2017’de fabrika çıkış fiyatı 40 bin liranın altında olan 1.6 litre motor hacmine sahip otomobilin MTV’si yüzde 25 zamlandı ve 1.294 liraya çıktı. Aynı motor hacminde, fakat vergisiz fiyatı 40 bin TL-70 bin TL arasında değişen otomobilin MTV’si ise 1.423 lira olarak ödenecek.





Hani MTV zammı yüzde 25’e indirilmişti? Hesap ortada. Anahtar teslim fiyatı 68 bin lira ile 123 bin 900 TL arasındaki arabalarda MTV yüzde 37,5 zamlandı. Arabanın vergisiz fiyatı 70 bin TL ve fevkinde ise vergi artışı yüzde 50’yi buluyor.





Fiyat, yakıt sarfiyatı, konfor ve performans kriterleri açısından orta halli bir araba almaya karar verenler daha ziyade yüzde 37,5 MTV zammına tabi olacak.





KURUMLAR VERGİSİ’NDE PATRONLARA GOL





Aynı pakette sadece malî kuruluşlar (banka, katılım bankası, döviz büroları, sigorta şirketleri vd.) için tanzim edilen yüzde 10 Kurumlar Vergisi zammında bakın ne oldu? AKP’li mebusların teklifi ile bahse konu verginin muhtevası genişletildi.





Oran yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarıldı. Geri adım atılmadı. Bilakis zam bütün şirketler için geçerli hale geldi. TOBB ve TÜSİAD sessizliğinin mükâfatını almış olmalı!





ZAM GEÇİCİ OLACAKMIŞ





Maliye Bakanı Naci Ağbal iş âleminin infialini teskin etmek için Kurumlar Vergisi’nin geçici olarak artırıldığını ifade etti. Aynen öyle söyledi. “Geçici bir zammış, Maliye’nin eli düzelince bu zam geri alınacakmış. Mecbur kalınmasa böyle bir adım atılmazmış...”





Öyle bir ihtimal var mı? 2018 bütçesinde açığın 70 milyar lira olarak tahmin edildiğini Ağbal kendisi açıklamadı mı? Bu sene 50 milyar liraya yakın açık veren bütçede kara delik büyümeye devam ederken vergi zamları nasıl geri alınacak?





Cep telefonlarına deprem vergisi geçici diye getirilmedi mi? Buradan elde edilen gelirle depremin yaraları sarılacaktı.





17 Ağustos 1999’un üzerinden kaç sene geçti?





AKP 2002’de iktidara gelirken deprem vergisini kaldıracağını vaat etmişti.





Ne oldu? O vergi iptal edilmediği gibi kalıcı hale getirildi.





Hükûmetin vergi paketini geri çekmeyeceğini (http://www.shaber3.com/akp-vergi-zam-paketini-geri-cekebilir-mi-haberi/1291146/) belirtirken kendimden ne kadar emin olmuşsam Kurumlar Vergisi ve diğer kalemlerdeki zamların kalıcı olacağını yazarken de o kadar eminim.





HALKTAN SAKLANAN VERİLER





Türkiye ekonomisine dair tespitler için hususî bir kabiliyete lüzum yok. Sadece kamu maliyesinin perişan halini ve hükûmetin halktan sakladığı verileri makul bir tahlile tabi tutmak kâfi.





Mesela işsizlik yüzde 17’ye tırmandı, TÜİK’in ilan ettiği veri yüzde 10,7. Güya ‘iş bulma ümidini kaybedenler’ hesaba dahil edilmiyor. Niye dahil edilmesin! İşsiz, işsizdir.





TÜİK’in hükûmete yaranmak gibi bir vazifesi mi var? İşsizlik gibi moral bozan her veri inceltici filtrelerden geçiriliyor artık.





MALİYE BAKANI’NA NE DEMELİ!





Oysa gazeteciler, mesleğin hakkını verse resmî yalanların mumu yatsıya varmadan sönecek.





Türkiye’de doğruya doğru, eğriye eğri denilemediği için aksaklıklar görülemiyor. Herkes müsekkin yemiş misali yarı mefluç dolaşıyor.





Milletin gözünün içine baka baka yalanda ısrar eden Maliye Bakanı Ağbal’a yine onların çok iyi anladığı lisan-ı münasiple cevap vermiş olayım: “Biz geçici vergi artışlarının ne manaya geldiğini çok iyi biliriz. Zira hepsini sayenizde öğrendik.”





TARIK ZİYA

