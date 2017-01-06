Samanyolu Haber /Gündem / Kar yağdı İstanbul trafiği bitti /06 Ocak 2017 23:04

Kar yağdı İstanbul trafiği bitti

İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Büyükçekmece ve Çatalca arasındaki bölümünde kar yağışı ve rüzgarın da etkisiyle kayan ve devrilen TIR'lar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

Kar yağdı İstanbul trafiği bitti

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle TEM Otoyolunun Büyükçekmece ve Çatalca arasındaki bölümünde 11 TIR kaydı. Bazı tırların devrildiği yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.  

BARİYERLER KESİLEREK OLAY YERİNE ULAŞILDI

Karayolları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçların yoldan kaldırılması için yoğun çalışma yürütüyor. Ekiplerin bariyerleri keserek olay yerlerine ulaştığı ve TIR'ları kurtarmaya çalıştığı bildirildi. 

İSTANBUL KİLİTLENDİ! YOĞUNLUK YÜZDE 80

Mesai saatinin bitimiyle yüzde 90'lara kadan çıkan trafik yoğunluğu 21.50 itibariyle halen yüzde 80 civarında devam ediyor. TEM Otoyolu, Seyrantepe'den başlayan yoğunluk Selimpaşa'ya kadar devam ederken, E-5'te Çağlayan mevkiinden başlayan araç kuyruğu Haramidere'ye kadar uzuyor.
<< Önceki Haber Kar yağdı İstanbul trafiği bitti Sonraki Haber >>

Erdğan'dan Irak Başbakanı İbadi'ye ağır sözler

Erdğan'dan Irak Başbakanı İbadi'ye ağır sözler

Yolcu uçağına drone çarptı!

Yolcu uçağına drone çarptı!

400'den fazla akaryakıt istasyonu kamulaştırıldı

400'den fazla akaryakıt istasyonu kamulaştırıldı

15 Temmuz'ta 'Gazi' olan polis konvoyla evine götürülmüştü, KHK ile ihraç edildi

15 Temmuz'ta 'Gazi' olan polis konvoyla evine götürülmüştü, KHK ile ihraç edildi

Dev konteyner gemisi az kalsın Trabya sahiline çıkıyordu!

Dev konteyner gemisi az kalsın Trabya sahiline çıkıyordu!

Kilis sınırındaki Azez'de bombalı araç saldırısı; en az 60 kişi öldü

Kilis sınırındaki Azez'de bombalı araç saldırısı; en az 60 kişi öldü

Kilis sınırındaki Azez'de bombalı araç saldırısı; en az 60 kişi öldü

Kilis sınırındaki Azez'de bombalı araç saldırısı; en az 60 kişi öldü

Rektör yardımcısının konuşması gündemde... "Tayyip Erdoğan Almanlara hizmet ediyor..."

Rektör yardımcısının konuşması gündemde...

İşte Avustralya'yı çalkalayan yolsuzluk suçlaması...

İşte Avustralya'yı çalkalayan yolsuzluk suçlaması...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kardeşine sert sözler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kardeşine sert sözler
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:12:43