Kar yağdı İstanbul trafiği bitti

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle TEM Otoyolunun Büyükçekmece ve Çatalca arasındaki bölümünde 11 TIR kaydı. Bazı tırların devrildiği yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.





BARİYERLER KESİLEREK OLAY YERİNE ULAŞILDI





Karayolları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçların yoldan kaldırılması için yoğun çalışma yürütüyor. Ekiplerin bariyerleri keserek olay yerlerine ulaştığı ve TIR'ları kurtarmaya çalıştığı bildirildi.





İSTANBUL KİLİTLENDİ! YOĞUNLUK YÜZDE 80





Mesai saatinin bitimiyle yüzde 90'lara kadan çıkan trafik yoğunluğu 21.50 itibariyle halen yüzde 80 civarında devam ediyor. TEM Otoyolu, Seyrantepe'den başlayan yoğunluk Selimpaşa'ya kadar devam ederken, E-5'te Çağlayan mevkiinden başlayan araç kuyruğu Haramidere'ye kadar uzuyor.