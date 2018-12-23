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'Bakırköy'deki kıyıdaki yeni binalar depremde yıkılmasa bile suya gömülecek'
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'Bakırköy'deki kıyıdaki yeni binalar depremde yıkılmasa bile suya gömülecek'
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23 Aralık 2018 02:06
'Bakırköy'deki kıyıdaki yeni binalar depremde yıkılmasa bile suya gömülecek'
CHP'nin Bakırköy Belediye Başkan adayı, deprem uzmanı Nurdan Erdiş, Bakırköy'de dolgu alana yapılan binalar konusunda uyardı.
'Bakırköy'deki kıyıdaki yeni binalar depremde yıkılmasa bile suya gömülecek'
Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan Erdiş, mahkemenin projeyi iptal ettiğini ancak karar çıkana dek binaların bitirildiğini vurguladı. Erdiş, "Bu binalar dolgu alanına yapıldı. Yıkılmasa bile suyun içine gömülecekler" ifadelerini kullandı.
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