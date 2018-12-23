'Bakırköy'deki kıyıdaki yeni binalar depremde yıkılmasa bile suya gömülecek'

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan Erdiş, mahkemenin projeyi iptal ettiğini ancak karar çıkana dek binaların bitirildiğini vurguladı. Erdiş, "Bu binalar dolgu alanına yapıldı. Yıkılmasa bile suyun içine gömülecekler" ifadelerini kullandı.

