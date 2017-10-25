Flaş! HSK'da genel sekreter depremi

HSK genel sekreterleri görevden alındı





Adalet Bakanlığı müsteşarlığına Selahaddin Menteş’in getirilmesinin ardından bu kez de Hakimler Savcılar Kurulu’nda (HSK) önemli değişiklikler yapıldı.





Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre HSK Genel Sekreterleri İbrahim Pektaş, Turan Kuloğlu, Musa Kanıcı görevden alındı.





HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün oluru ile Adalet Akademesi Daire Başkanı Mahmut Akgün, HSK Başmüfettişi Sinan Ekici, Bakanlık Tetkik Hakimi Ali Erdem yeni HSK Genel Sekreterleri olarak görevlendirildi.