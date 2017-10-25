Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! HSK'da genel sekreter depremi /25 Ekim 2017 23:34

Flaş! HSK'da genel sekreter depremi

Yargı teşkilatında Adalet Bakanlığı Müşteşarlığı ile başlayan tasfiye devam ediyor. Hakimler Savcılar Kurulu'nda genel sekreterler görevden alındı.

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HSK genel sekreterleri görevden alındı

Adalet Bakanlığı müsteşarlığına Selahaddin Menteş’in getirilmesinin ardından bu kez de Hakimler Savcılar Kurulu’nda (HSK) önemli değişiklikler yapıldı.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre HSK Genel Sekreterleri İbrahim Pektaş, Turan Kuloğlu, Musa Kanıcı görevden alındı.

HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün oluru ile Adalet Akademesi Daire Başkanı Mahmut Akgün, HSK Başmüfettişi Sinan Ekici, Bakanlık Tetkik Hakimi Ali Erdem yeni HSK Genel Sekreterleri olarak görevlendirildi.
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