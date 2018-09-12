Samanyolu Haber /Medya / Çocukları alıkoyduğu iddia edilen türkücü: Tetikçileri ağlatmazsam adam değilim /12 Eylül 2018 17:51

Çocukları alıkoyduğu iddia edilen türkücü: Tetikçileri ağlatmazsam adam değilim

Türkücü Nihat Doğan, iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından Beyaz TV'deki programlarına ara verdiğini açıkladı. Doğan gazetecileri de tehdit ederek, "puslu hava dağıldığında, gerçekler ortaya çıktığında, bu haberlere alet olan, tetikçilik yapan kalemşörleri, habercileri ağlatmazsam ben de adam değilim" dedi.

Çocuklar daha önce de Nihat Doğan'ın evine gitmiş

İki kız çocuğunu alıkoyduğu iddialarının ardından Beyaz TV'den kovulduğuna dair söylentilere sosyal medya hesabından yanıt veren Nihat Doğan, soruşturma boyunca programa ara verdiğini belirtti.

Doğan, "Beyaz TV ailesinin zarar görmemesi adına soruşturmanın devamı müddetince programlarımıza ara verdiğimizi saygılarımla bildiririm" dedi.

"Basında aleyhimize başlatılan karalama haberler ve amacı belli olmayan saldırılara karşı herhangi bir yanlış anlaşılmanın oluşmaması ve haklarımızın daha çok zayi edilmemesi ve bireyi olduğum Beyaz TV ailesinin zarar görmemesi adına soruşturmanın devamı müddetince programlarımıza ara verdiğimizi saygılarımla bildiririm" ifadesini kullanan Doğan, şöyle devam etti:

"Programımız boyunca yanımda olan gönüldaşlarıma sonsuz teşekkür sevgi saygı. Hakikatten yana olacaksan yalnız kalmayı göze alacaksın. Merak etmeyin duasıyla varolmadığım itin köpeğin bedduasıyla ölmem… Her karanlık gecenin bir sabahı vardır, her kışın baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri mutluluğa tahvil eden bir yüce güç bir yüce kudret vardır. Yusuf'u atıldığı kuyudan çıkaran bir güç vardır. Musa'yı Firavun'un Saray'ında yetiştirerek o saraya hakim kılan bir güç vardır. Allah'a dayan saye sarıl, hükmüne ram ol, yol varsa bilmiyorum başka çıkar yol. Belki bugün belki yarın puslu hava dağıldığında, gerçekler ortaya çıktığında, bu haberlere alet olan, bu işe tetikçilik yapan kalemşörleri, habercileri ağlatmazsam ben de adam değilim…"
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