Samanyolu Haber /Gündem / Kırgızistan'dan 'Maarif'e devredildi' denen Sapat okullarıyla ilgili önemli açıklama /12 Eylül 2018 18:08

Kırgızistan'dan 'Maarif'e devredildi' denen Sapat okullarıyla ilgili önemli açıklama

Önceden “Sebat” olan ismi daha sonra Sapat olarak değiştirilip ülkede faaliyet gösteren Kırgızistan’daki eğitim kurumlarının AKP'nin gasp için kurdurduğu Maarif Vakfı’na devredilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

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Anadolu Ajansı eliyle servis edilen ve AKP'ye yakın medyada geniş yer bulan Kırgızistan'daki okulların Maarif vakfı'na devredilmesi iddialarıyla ilgili yalanlama geldi.

Basın toplantı düzenleyen Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Damir Sagınbayev, Kırgızistan’daki Sapat eğitim kurumunun bağımsız olarak faaliyetini sürdüreceğini bildirdi.

Türkiye’nin Sapat eğitim kurumu binalarını Maarif Vakfı’na devretmek için yaptığı girişimin kendileri tarafından ele alınmayacağını ifade eden Sagınbayev, “Sapat eğitim kurumu bağımsız olarak faaliyet gösterecek ve çocuklarımıza eğitim verecek.” dedi.

Sagınbayev ayrıca medyada çıkan 130 kişilik iade listesinin kendilerine verildiğine dair AKP sözcülüğünden yapılan açıklamayı da yalanladı. 'Bize böyle bir liste verilmedi' diyen Genel Sekereter, ''Büyük ihtimalle bu bir başkasının hayali bilgileridir ve bu bilgi belirli bir rezonansa neden olmak için ükemizde özel olarak yayıldı.” dedi

BÜYÜKELÇİ YALANLANMIŞ OLDU

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın ziyareti sonrası Türkiye’nin Bişkek Büyükelçilik Konutu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat, Maarif vakfı'nın başkent Bişkek'te sıfırdan okul kuracağını anlatarak "Biz vakfa bağlı okulların ülkenin tüm bölgelerinde mevcudiyetini istiyoruz. Bunlar hem yeni okullar kurmak yoluyla olacak hem de Sebat okulların devri yoluyla bu okulları alıp geliştireceğiz ve büyüteceğiz." şeklinde konuşmuştu. 

BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILARAK UYARILDI

Türkiye’nin Kırgızistan Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat’ın yaptığı açıklamalar sonrasında 11 Eylül’de Kırgızistan dışişleri bakanlığı’na çağrıldığı da belirtildi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Görüşme sırasında, iki ülke cumhurbaşkanlarının 1-3 eylül’de  vardıkları anlaşmaların hayata geçirilmesi ve  Kırgızistan ile Türkiye arasında Dördüncü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısı sonuçları ele alındı. Toplantıda, Kırgız tarafı, kamuoyuna sadece objektif bilginin iletilmesi arzusunu dile getirdi.” ifadelerine yer verildi.

kabar.kg / kazakistan.kz
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