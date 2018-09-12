Vietnam'da halktan rica ettiler: Artık köpekleri yemeyin

Hanoi Belediye Halk Komitesi yetkililerinden gelen açıklamada, Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin prestijini olumsuz yönde etkilediği ve bazı sağlık sorunlarına yol açtığı gerekçesiyle kent sakinlerinden köpek eti tüketmemelerini istedi.







Komite ayrıca, köpek eti kadar popüler olmasa da kent sakinleri tarafından tüketilen kedilerin de yenmek amacıyla öldürülmemesi konusunda uyarılarda bulundu.





Konu hakkında BBC'ye açıklamalarda bulunan Vietnamlı gazeteci Linh Nguyen, Sayıları giderek artan birçok Vietnamlı, köpek eti tüketimini hoş karşılamamakta fakat çok köklü bir alışkanlık olması nedeniyle köpek eti tüketimi hala devam etmekte" yorumunu yaptı.





Sosyal medyada alınan karar oldukça olum karşılanırken, bazı kullanıcılar ise Vietnamlıların köpek eti yemekten kolay kolay vazgeçemeyeceğini savundu.







Kentte halen köpek eti satışı yapmakta olan 1000 civarında dükkan olduğu biliniyor.





Hanoi'de çoğunluğunun evcil olduğu tahmin edilen yaklaşık 490 bin kedi ve köpek yaşadığı bilinmekte.





sputnik