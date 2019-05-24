Samanyolu Haber /Gündem / Çocuk işçi öğütücü makinesine düşerek can verdi /24 Mayıs 2019 20:51

Çocuk işçi öğütücü makinesine düşerek can verdi

İstanbul’da bir geri dönüşüm toplama merkezinde çalışan 17 yaşındaki Nurullah Karakuş, öğütücü makinesine düşerek hayatını kaybetti.

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İstanbul Ümraniye’deki Esenkent Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm toplama merkezinde çalışan 17 yaşındaki Nurullah Karakuş, pet şişelerin öğütüldüğü makineye atık plastik atarken dengesini kaybederek makinenin içine düştü.

Karakuş’un makinenin içine düştüğünü gören işçiler makineyi durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ 

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu makineden çıkarılan çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuk işçi Karakuş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Nurullah Karakuş’un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Urfa’ya gönderildi. Polis iş cinayetine ilişkin inceleme başlattı.
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