AB'den yargı reformu açıklaması

Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır." dedi.







Avrupa Komisyonu henüz açıklanmayan Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında açıklama yaptı.





Euronews Türkçe'den Gülsüm Alan'ın sorularını cevaplayan bir Avrupa Komisyonu sözcüsü, "Yargı Reformu Stratejisi Belgesi uzun zamandır bekleniyor. 2016 yılında yaşanan darbe girişiminin hemen ardından hakimler ve savcılar üzerindeki siyasi baskıyı ve toplu ihraçları ayrıca yargı bağımsızlığı konusundaki ciddi gerilemeyi daha önce de dile getirdik. Sorunların derhal ele alınması gerekiyor." dedi.





Avrupa Birliği, vize muafiyeti kriterlerinin karşılanması kapsamında Türkiye'den terörle mücadele yasasının da yeniden gözden geçirilmesini istiyor. Türk hükümetinin bu konuda açıklayacağı gelişmeler merakla bekleniyor.





Avrupa Komisyonu sözcüsü yıllardır tartışılan ancak sonuç alınamayan vize muafiyeti konusunda " AB vize muafiyeti kapsamında Türkiye'ye terörle mücadele yasasını yeniden inceleme çağrısında bulundu. Terör ile mücadele yasalarını yeniden masaya yatırmanın amacı Türk yasalarını AB, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartları ile uyumlu hale getirmek." ifadelerini kullandı.





Avrupa Komisyonu sözcüsünün Euronews Türkçe'ye yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:





"Avrupa Birliği Türk hükümetinin hazırladığı Yeni Yargı Reformu Stratejisi'ni yakından takip ediyor. Bizler Avrupa Konseyi ile de konuyu görüştük. Türkiye'nin yargı sistemi ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak olan yıllık raporda yer alacak."





"Bilindiği üzere, 2016 darbe girişiminin ardından yargı sisteminde yaşanan ciddi gerilemeyi dile getirdik. Savcı ve hakimler üzerindeki siyasi bakıyı ve toplu ihraçların yargı bağımsızlığı konusunda büyük sorun teşkil ettiğini duyurduk. Devam eden sorunların derhal ele alınması ve acilen bu yoldan dönülmesi gerekiyor. Bu önemli yargı reformu stratejisinin uygulanması halinde orta ve uzun vadede olumlu gelişmeler yaşanacak."





"Yargı Reformu Stratejisi uzun zamandır bekleniyor. Gerekli reformların üstesinden gelme taahhüdünü konusunda test niteliğinde olacak."





"Terörle mücadele yasası ve vize muafiyeti konusunda AB Türkiye'ye meseleyi yeniden inceleme çağrısında bulundu. Terör ile mücadele yasalarını yeniden incelemenin amacı Türk yasalarını AB , Avrupa Konseyi standartları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yasaları ile uyumlu hale getirmek."





Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili yıllık raporununun 29 Mayıs tarihinde açıklanması bekleniyor.





Türk yargısının yeni yol haritası olarak adlandırılan strateji belgesinde 15 yaşından küçüklere ilk suçlarında soruşturma ve dava açılmaması, tutukluların yakınlarıyla görüntülü görüşmesi, ağır hasta olan mahkumlarla ilgili özel düzenlemelerin yapılması gibi 65 başlık yer alıyor.





Ayrıca yeni düzenlemelerle bazı suçların hızlı bir yargılama usulüne tabi tutulması hedefleniyor.