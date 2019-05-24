Samanyolu Haber /Gündem / O belediyenin kayıtları açıklandı /24 Mayıs 2019 20:43

O belediyenin kayıtları açıklandı

Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediyesi'nin yeni başkanı Saadet Partili Hatif Çadırcı, 10 milyon 500 bin TL borçla belediyeyi devralmış. Çadırcı, "Abuk sabuk faturalarla karşı karşıyayız. Örnek olarak tespih faturaları. Tam 21 bin TL. Kim çekti bu tespihleri? 200 bin TL’ye kayısı alımı olmuş, hediyelik ahşap kutu içerisinde. 50-80 bin TL arası kuyumcu faturaları var. 223 bin TL’ye ağaç alımı yapılmış. Yazıkonak’da bir korumuz yok" dedi.

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Elazığ’ın Yazıkonak Belde Belediyesi’nde seçimi kazanan yeni başkan Saadet Partili Hatif Çadırcı, belediyeyi AK Partili başkandan 10 milyon 500 bin TL borçla devraldı. Çadırcı, belediye çalışması ile alakası olmayan giderlere tepki gösterdi.Evrensel’den Özkan Zülfikar’ın haberine göre, Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, görevi devraldığında hiç kimsenin olmadığını, belediye çaycısından görevi devraldığını söyledi.

 Makam odasının arkasında bulunan lüks banyoya da değinen Çadırcı, “Makam odasının arkasında bir oda vardı. Sordular nedir bu oda diye. Ben herhalde arşiv odası falandır dedim. Kapıyı açıp baktım. Özel bir banyo olduğunu gördüm. Bu benim için utançtır” dedi.

OYUNCAKLARA 50 BİN TL!

Ciddi bir borçla karşı karşıya olduklarını ifade eden Hatif Çadırcı şöyle  konuştu: “Bir devlet kurumu olmamıza rağmen ihtiyaçlarımızı alamıyoruz. 10 milyon 500 bin TL borç birike birike sırtımıza yük oldu. Halkımızın kabul edemeyeceği abuk sabuk faturalarla karşı karşıyayız. Örnek olarak tespih faturaları. Tam 21 bin TL. Kim çekti bu tespihleri? 200 bin TL’ye kayısı alımı olmuş, hediyelik ahşap kutu içerisinde. 50-80 bin TL arası kuyumcu faturaları var. 223 bin TL’ye ağaç alımı yapılmış. Yazıkonak’da bir korumuz yok. Ağaçlandırılmış bir yer yok. Nereye gitti bu paralar? Giyim için 200 bin TL kadar harcanmış. Kumandalı, pilli oyuncaklara korkunç paralar harcanmış. 50 bin TL’den fazla. 200 bin TL’den fazla lokanta borcumuz var. İnternet üzerinden alışverişler, kayısı, hurma, lokum gibi ödenmemiş faturalar var. Aylık 70 bin TL’lik ödemesi olan bir beldenin kalkıp böyle abuk sabuk harcamalar yapmasının vicdanda, akılda, hiçbir yerde yeri yoktur. Gelip burayı bir saltanat gibi kullanıp gitmeleri sineye çekilemez. Bizden sonra yine saltanat sürmek için gelecek olanların karşısında halk bilinçli hesap soracaktır. Halka dayalı bir yönetim kurmak istiyoruz. Bizim kapılarımız asla kapalı olmayacak.”
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