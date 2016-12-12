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Çocuğu...
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12 Aralık 2016 16:01
Çocuğu...
Beşiktaş’taki çifte patlamada hayatını kaybeden polis Haşim Usta, İstanbul’da toprağa verildi.
SHABER3.COM
Polis memuru Haşim Usta’nın kızının yakasına takılan ‘Çocuğu’ isimli kart, hüzne boğdu.
Devlet'in soğuk yüzünü buram buram hissettirdiği kare, babasını hain bir saldırıda kaybeden genç kızın ömür boyu unutamayacağı
hoyratça bir kartvizit
ile hafızasına kazındı...
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