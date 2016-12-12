AKP'li Tayyar'dan "derin devlet" övgüsü





A Haber'de katıldığı programda derin devletin olması gerektiğini savunan AKP'li Tayyar şöyle dedi:

"Derin devlet kötü bir şey değil. Türkiye gibi bu zor coğrafyada bir ülkenin mutlaka derin devletinin olması lazımdır. Kendi küllerinden kendini oluşturan bir devlet anlayışını ifade eder bu. Ama maalesef derin devleti ele geçiren bürokratik oligarşi, bunu kendi iktidarının aracı olarak gördü. Şimdi diyoruz ki; Türkiye'de yeni bir derin devlet oluşturulacak. Bunlar milletten emir alacak."





Türkiye'deki geçmişteki "Derin devlet"in TSK içerisinde yer aldığını ve ihanet ettiğini söyleyen Tayyar 12 Eylül Darbesi'ni örnek verdi ve "12 Eylül Darbesi planlanıyor, kim ile? Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki NATO'cu subaylarla işbirliği yapıyorlar" dedi.