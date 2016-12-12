Samanyolu Haber /Gündem / Havuz medyası Berkay'ın babasının sözlerini sansürledi /12 Aralık 2016 16:16

Havuz medyası Berkay'ın babasının sözlerini sansürledi

Havuz medyası tabir edilen kanallardan CNN Türk, Beşiktaş'ta şehit olan Berkay Akbaş'ın babasının sözlerini sansürleyerek verdi

CNN Türk oğlunu kaybeden acılı babanın sözlerini sansürledi

İstanbul'da Vodafone Arena stadının yanında düzenlenen bombalı saldırıda Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş da hayatını kaybetmişti.

Berkay'ın cenazesini almak için Sinop'tan İstanbul'a gelen baba Salim Akbaş, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayali doktor olmaktı. Böyle insanlara yardım etmekti. Ama ben onu cenaze arabasıyla geri götürüyorum şimdi. Twitter'da kayıp ilanı olan çocuk. Terörü sadece lanetlemeyle bitseydi. Yıllardır lanetliyoruz. Yarın çiçek bırakırlar. Başka bir şey yapmazlar.Ben istemiyorum oğlum şehit olsun. Oğlum katledildi" diyerek isyan etmişti.

CNN Türk'ün konuya ilişkin haberinde ise Salim Akbaş'ın konuşması sansürlenerek verildi

Akbaş'ın sözleri şu şekildeydi:

"19 Yaşında. Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi. İstanbul'a Ankara'dan sınav sonrası sadece 2 günlüğüne geldi. Gezmek için geldiler. Tesadüfen taksiyle oradan geçiyorlar. Hepsi bu. Sadece bu. Bu kadar tesadüfi, bu kadar basit bu kadar ucuz. Bunun için şehit. Yok ben istemiyorum oğlum şehit olsun. Oğlum katledildi . Ben başka bir şey demiyorum. Mustafa Berkay Akbaş gelecek vadeden bir tıp öğrencisi. Başkent Üniversitesi'nde. Hayali doktor olmaktı. Böyle insanlara yardım etmekti. Ama ben onu cenaze arabasıyla geri götürüyorum şimdi. Twitter'da kayıp ilanı olan çocuk. Terörü sadece lanetlemeyle bitseydi. Yıllardır lanetliyoruz. Yarın çiçek bırakırlar. Başka bir şey yapmazlar.Ben istemiyorum oğlum şehit olsun. Oğlum katledildi"
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