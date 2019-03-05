Çin ekonomik teşvikleri artırıyor

Çin Başbakanı Li Kıçiang kamuoyunu ekonomik büyüme hızının daha da düşeceğine hazırlamak amacıyla bazı açıklamalar yaptı. Li Pekin'deki Ulusal Halk Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada 2019 yılında yüzde 6 ile yüzde 6,5'luk Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı beklediklerini söyledi. 2018 yılında Çin'in ekonomik büyüme hızı yüzde 6,6'lık oranla son 30 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.





Başbakan Li Kıçiang 3 bin delegeye hitaben yaptığı konuşmada Çin'in ekonomik bakımdan "sert mücadeleye" hazırlıklı olması gerektiğini ve ekonomik gelişmenin "zor ve komplike ortam" ile "artan risk ve görevlerle" karşı karşıya olduğunu belirtti.





Çin Başbakanı ekonominin rahatlatılması için özel şirketlerin vergi yükünün milyarlarca Yuan azaltılacağını duyurdu. Pekin yönetimi vergi ve sosyal sigorta kesintilerinin 2 trilyon Yuan (260 milyar Euro) azaltılmasını planlıyor. Bu yıl bütçe açığının binde 2 puanlık artışla GSYH'nin yüzde 2,8'ine çıkacağı tahmin ediliyor.





Savunma bütçesi daha da artacak





Büyüme hızı için tek bir oran yerine yüzde koridoru benimsenmesi hükümetin manevra alanını genişletiyor. Çin bütçesi 2018'de yüzde 2,6 oranında açık vermiş ve hükümet vergileri ve bankaların mevduat munzam karşılıklarını indirerek ekonomiyi canlandırmaya çalışmıştı.



