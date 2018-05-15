Samanyolu Haber /Gündem / CNN Türk, Taha Akyol'un programını sonlandırdı /15 Mayıs 2018 13:03

CNN Türk, Taha Akyol'un programını sonlandırdı

Doğan Holding'ten Demirören Holding'e geçen CNN Türk, gazeteci Taha Akyol'un sunduğu programı yayından kaldırdı.

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T24'ün aktardığına göre CNN Türk, Taha Akyol'un cuma akşamları hazırlayıp sunduğu Eğrisi Doğrusu adlı programı yayından kaldırma kararı aldı. Taha Akyol'un Hürriyet'teki köşesinin kapatılıp kapatılmayacağına dair ise henüz bir bilgi edinilemedi.

Öte yandan 2010'dan bu yana CNN Türk'te çalışan ve en son olarak ana haber bültenini sunan Duygu Demirdağ'ın da kanalla yolları ayrılmıştı.

Bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu, geçen aylarda 1.1 milyar dolara Demirören Holding'e satılmıştı.

Satışın ardından köşe yazarlarından Melis Alphan ve Mehmet Yaşin ile yollar ayrılmış, Fikret Bila da Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini bırakmıştı. Grubun CNN Türk kanadında ise gazeteciler Nevzat Çiçek ve İsmail Saymaz'ın Gece Görüşü adlı programdaki görevlerine son verilmişti.
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