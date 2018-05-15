'Tam 100 sandık hilesi yöntemi var'

16 Nisan referandumunda krize yol açan ‘mühürsüz oy pusulası’ uygulaması, hile yapıldığı ve ‘Evet’ oylarının bu nedenle fazla çıktığı yorumlarına yol açmıştı.







Seçim kanununda yapılan son değişiklikle bu kaygılar daha da artmış durumda.





Peki, belli başlı somut tespitler neler?





Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, “Hilenin de tam 100 ayrı yöntemi var” diyor ve CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin hilelere karşı sivil toplum örgütleriyle birlikte yaptığı ortak çalışmadaki incelemelerde 30 bin sandık için sorun olduğunun tespit edildiğini söylüyor:





“Örneğin 200 seçmenli sandıktan 250 oy çıkıyor. 603 seçmenli yerde, oyların tamamı aynı siyasi partiye verilmiş. Hele sayım sırasında tutanağa geçen rakamda yapılan oynamalar öyle, böyle değil… Birçok yerde seçimin kaderini de değiştiriyor.”





Bakanlıkların yeniden yapılandırılması için Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çalışması sürdüğünü hatırlatan Öztürk, “Bunun seçim hilesiyle ne ilgisi var?” sorusuna ise “Görevden alınıp toplu olarak kızağa çekilen ve bürokrasi deyimiyle ‘Havuza atılan’ kamu görevlilerin yeni sisteme göre atamaları Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yapılacak biçimde bekletilecek. Bunların atamaları ‘seçim performansı’na göre gerçekleştirilecek” cevabını veriyor ve ekliyor:





“Örneği Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verelim. Okul müdürü, ilçe milli eğitim şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim şube müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı, il milli eğitim müdürü, il milli eğitim AKP'ye yakınlığı ile bilinen öğretmen sendikası dışındaki sendikaların tepkisini çeken “Öğretmen Performans Değerlendirmesi” uygulaması seçim sonrasına bırakıldı. Öğretmen atamasında, “Mülakat sonuçlarının açıklanması” seçimden sonra yapılacak. Yönetici ataması mülakat sonuçları seçimden sonra açıklanacak. Bunların her biri seçim kozu. Örneği Milli Eğitim'den verdim ama benzer durumlar hemen her bakanlığı, hatta bütün kurum ve kuruluşları da ilgilendiriyor. Yani, hileler yalnız sandıkta değil, Devlet gücü kullanılarak bu şekilde de yapılıyor.”