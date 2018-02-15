Samanyolu Haber /Dünya / Çipras'tan Türkiye'ye yönelik sert sözler /15 Şubat 2018 14:40

Çipras'tan Türkiye'ye yönelik sert sözler

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Ege Denizi'ndeki son gerginliğin ardından ülkesinin egemenlik haklarına yönelik herhangi bir meydan okumaya göz yummayacağını belirtti.

SHABER3.COM

Çipras bugün Denizcilik Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada "Şimdi, yarın ve her zaman mesajımız açıktır… Yunanistan, toprak ve karasularının bütünlüğüne ve egemenlik haklarına yönelik herhangi bir meydan okumaya izin vermeyecek, kabul etmeyecek ya da göz yummayacak. Yunanistan oyunlar oynayan bir ülke değil" dedi.

Bazı internet sitelerinin Yunan basınını kaynak göstererek yayınladığı haberlerde, pazartesi gecesi 23.45'te bir Türk sahil güvenlik gemisi ile Yunan sahil güvenlik botunun aşırı yakınlaştıktan sonra çarpıştıkları ve Yunan gemisinde çarpışmadan kaynaklı hasar oluştuğu belirtilmişti.

Çipras Yunanistan'ın deniz sınırlarının AB'nin sınırları olduğunu ve sert söylemlerin AB'nin bütününe yönelik olduğunu ifade etti.
Ege Denizi'ndeki son olayın Türkiye'nin 'insan hayatını tehlikeye atan sorumsuz tavrının sonucu' olduğunu savunan Çipras, Yunanistan'ın egemenliği hakkında şüphe oluşmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Çipras ayrıca, Türkiye'ye uluslararası hukuka ve barış içinde birlikte yaşamaya saygılı olma çağrısında bulunduklarını da belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çipras'tan Türkiye'ye yönelik sert sözler Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:12:30