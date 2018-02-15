Kılıçdaroğlu ameliyat oldu

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun bir süredir prostat rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü, doktorların da son kontrollerde CHP liderini ameliyat etmeye karar verdikleri öğrenildi.







Bunun üzerine Ankara'da özel bir hastanede bu sabah ameliyata alınan Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede taburcu edilmesinin beklendiği bildirildi.





CHP'DEN AÇIKLAMA: BİR GİRİŞİMDE BULUNULMUŞTUR





Konu hakkında CHP'den şu açıklama yapıldı:





"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, gün içerisinde taburcu edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."