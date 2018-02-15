Samanyolu Haber /Gündem / Fuhuş çetesiyle irtibat iddiasıyla Kadıköy Emniyet Müdürü gözaltında /15 Şubat 2018 14:44

Fuhuş çetesiyle irtibat iddiasıyla Kadıköy Emniyet Müdürü gözaltında

Bir hafta önce görevden alınan eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu ve bazı polisler, fuhuş şebekesiyle bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Hürriyet'te yer alan habere göre, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Şüpheli polisler, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanıyor.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre de, Kocaoğlu'nun Hakan Ato isimli fuhuş baronuyla olan irtibatı dolayısıyla gözaltına alındı.

1 HAFTA ÖNCE GÖREVDEN ALINDI

Geçmişte Spor Güvenliği Şube Müdürü olan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu, bir hafta önce görevden alınarak müdüriyet emrine çekildi. Kocaoğlu'nun yerine ise Eğitim Şube Müdürü olan Murat Işık getirildi.

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