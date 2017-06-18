Bir bürokratın kimlerden olduğu değil, liyakatı konuşulduğu sürece devlet ayakta durur

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "Bir bürokratın nerede doğduğu, hangi aileden geldiği, hangi topluluğa ait olduğu değil, sadece liyakatı konuşulduğu sürece devlet ayakta durur. O benim yakınım, akrabam, şu benim ilerde işime yarar diye bürokrasiyi başka kriterlerde inşa ederseniz, devlet ayakta kalamaz" diye konuştu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından bir düğün salonunda düzelenlenen '12.Geleneksel Konyalılar İftar Buluşması'na katıldı. Başbakanlık görevinden önce Dışişleri Bakanlığı görevi de yürütmüş olan Davutoğlu, bürokraside hangi vakıf ve derneğe mensup olan kişi değil, liyakatin esas alınması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:





"Bizim bu yozlaşma, bu sapma, bu ihanet örneklerini göz önünde bulundurarak sahip olduğumuz güç ne olursa olsun, ister ilmi, ister ticari ve ekonomik güç, isterse siyasi güç, önce o gücü nefsimizde terbiye edeceğiz, sonra o gücü ahlak temelinde zırhla kuşatacağız. Sonra da millete bir merhamet olarak sunacağız. Hiçbir adaletsizliğe, hiçbir yanlışa, hiçbir kayırmaya kapılmadan, bürokraside ehliyeti liyakati esas alacağız. Bir bürokratın nerede doğduğu, hangi aileden geldiği, hangi topluluğa ait olduğu, hangi vakıf, hangi dernek mensubu olduğu değil, sadece ve sadece ehliyeti ve liyakatı konuşulduğu sürece devlet ayakta durur. O benim yakınım, bu benim akrabam, şu benim ilerde işime yarar diye bürokrasiyi başka kriterlerde inşa ederseniz, devlet ayakta kalamaz."







