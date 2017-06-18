Samanyolu Haber /Gündem / Bir bürokratın kimlerden olduğu değil, liyakatı konuşulduğu sürece devlet ayakta durur /18 Haziran 2017 16:29

Bir bürokratın kimlerden olduğu değil, liyakatı konuşulduğu sürece devlet ayakta durur

Gözlerden kaybolan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun sesi, Ramazan vesilesiyle düzenlenen bir iftar programında duyuldu.

SHABER3.COM

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "Bir bürokratın nerede doğduğu, hangi aileden geldiği, hangi topluluğa ait olduğu değil, sadece liyakatı konuşulduğu sürece devlet ayakta durur. O benim yakınım, akrabam, şu benim ilerde işime yarar diye bürokrasiyi başka kriterlerde inşa ederseniz, devlet ayakta kalamaz" diye konuştu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından bir düğün salonunda düzelenlenen '12.Geleneksel Konyalılar İftar Buluşması'na katıldı. Başbakanlık görevinden önce Dışişleri Bakanlığı görevi de yürütmüş olan Davutoğlu, bürokraside hangi vakıf ve derneğe mensup olan kişi değil, liyakatin esas alınması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: 

"Bizim bu yozlaşma, bu sapma, bu ihanet örneklerini göz önünde bulundurarak sahip olduğumuz güç ne olursa olsun, ister ilmi, ister ticari ve ekonomik güç, isterse siyasi güç, önce o gücü nefsimizde terbiye edeceğiz, sonra o gücü ahlak temelinde zırhla kuşatacağız. Sonra da millete bir merhamet olarak sunacağız. Hiçbir adaletsizliğe, hiçbir yanlışa, hiçbir kayırmaya kapılmadan, bürokraside ehliyeti liyakati esas alacağız. Bir bürokratın nerede doğduğu, hangi aileden geldiği, hangi topluluğa ait olduğu, hangi vakıf, hangi dernek mensubu olduğu değil, sadece ve sadece ehliyeti ve liyakatı konuşulduğu sürece devlet ayakta durur. O benim yakınım, bu benim akrabam, şu benim ilerde işime yarar diye bürokrasiyi başka kriterlerde inşa ederseniz, devlet ayakta kalamaz."


<< Önceki Haber Bir bürokratın kimlerden olduğu değil, liyakatı konuşulduğu... Sonraki Haber >>

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

THY uçağında skandal darp görüntüsü

THY uçağında skandal darp görüntüsü

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler

Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler

Saray'ın danışmanı S.Arabistanı tehtit etti...

Saray'ın danışmanı S.Arabistanı tehtit etti...

ABD yeni tutuklama listesi yayınladı

ABD yeni tutuklama listesi yayınladı

Manisa'da yine askerler zehirlendi

Manisa'da yine askerler zehirlendi

Canlı yayında Hizmet Hareketi gönüllülerine suikast çağrısı

Canlı yayında Hizmet Hareketi gönüllülerine suikast çağrısı

Kadir Gecesini yakalamak için....

Kadir Gecesini yakalamak için....

İtikâf sünneti ihya edilmeli...

İtikâf sünneti ihya edilmeli...
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:10:37