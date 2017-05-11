Samanyolu Haber /Dünya / Çin'in Şincan özerk bölgesinde deprem: 23 kişi hayatını kaybetti /11 Mayıs 2017 10:01

Çin'in Şincan özerk bölgesinde deprem: 23 kişi hayatını kaybetti

Çin'in batısındaki Şincan Özerk Bölgesi'nde Taxkorgan kasabasında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Çin resmi haber ajansı Xinhua'ya göre depremde en az 23 kişi hayatını kaybetti. 1500'den fazla ev yıkıldı.
ABD Jeolojik Araştırmalar kurumu, Şincan Özerk Bölgesi'ndeki depremin merkez üssü, İpek Yolu'nun tarihi kenti Kaşgar'ın yaklaşık 213 kilometre güney batısında yer alan Taxkorgan kasabası olduğunu duyurdu.


Çin Komünist Partisi Şincan şefi Wang Fuyou, resmi haber ajansı Xinhua'ya yaptığı açıklamada enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Taxkorgan yakınlarındaki 450 kişinin Kuzgun köyünde de evlerin yıkıldığı belirtilirken, bölgedeki 9 bin kişinin başka evlere yerleştirilmesi için 1000 asker ve 1500 sivil kurtarma görevlisinin çalıştığı açıklandı.
Şincan'da en son Şubat 2003'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 268 kişi hayatını kaybetmişti.
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