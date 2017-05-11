Oval Ofis'te üçlü görüşme fotoğrafı gündem oldu

ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’a iadei ziyarette bulunan Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump tarafından da ağırlandı. Gündeminde Rusya, Türkiye, İran’ın garantörlüğünde Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına ABD’nin desteğini almak vardı.





Çatışmasızlık bölgeleri Dün ilkin ABD dış politikasının duayeni ve Rusya konusunda akıl hocası Henry Kissinger’ı ağırlayan Trump, ardından kendi ekibinin Ruslarla yakın ilişkileri skandalının odağındaki Rus Büyükelçi Sergey Kislyak’ı Lavrov’la birlikte kabul etti.





İkiliyle verdiği samimi pozları sadece Ruslar görüntüledi ve diğer ajanslara servis etti.





Bu sayede hakkında “ABD’deki baş Rus casusu” dedikoduları yapılan Kislyak’ın Oval Ofis’te ağırlandığından ABD’lilerin de haberi oldu.





Lavrov’la görüşmeden “çok, çok iyi geçti” diye çıkan Trump “Suriye’de ölümleri durduracağız” derken run çözücü iş adamları”, “eylem insanları” diye övdü. Trump’la çatışmasızlık bölgelerini birlikte yönetecekleri somut mekanizma oluşturmayı ele aldıklarını, uluslararası sorunlarını çözmek için iki ülkenin birlikte hareket etmek zorunda olduğunu teyit ettiklerini aktardı.





Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesi iddialarını reddeden ve görüşmede gündeme gelmediğini belirten Lavrov, Tillerson’la buluşurken gazetecilerin FBI Başkanı James Comey’i hatırlatması üzerine “Kovuldu mu? Dalga geçiyorsunuz” diyerek güldü.













"İYİ BİR FOTOĞRAF OLMADI"





ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kislyak'ın verdiği fotoğraf dünyanın gündemine oturdu.





BBC Washington muhabiri Anthony Zurcher şu analizi yaptı:





Eğer Donald Trump'ın amacı, kendi yaşadıkları ile Richard Nixon'un ( 37. ABD Başkanı) istifası ile sonlanan skandalın karşılaştırılmasını engellemek ise, Nixon'a başkanlığı döneminde en yakın olan isim olan Henry Kissinger ile Oval Ofis'te buluşması iyi bir görüntü olmadı.





Dahası, James Comey'nin, "Trump'ın yakınındaki isimlerle - Moskova büyükelçiliği ilişkilerini araştırmaya başladığı için kovulduğu" suçlamalarının dile getirilmeye başlanmasının hemen ertesi günü, Rus Büyükelçisi Sergei Kislyak'ın Beyaz Saray'da ağırlanması da iyi bir görüntü olmadı.

O görüşmeye ilişkin tek fotoğrafın ise, üstelik ABD medyası odaya alınmamışken, bir Rus devlet fotoğrafçısı tarafından çekilmiş olması, Demokratlara yakın gelecekte gerçekleşecek seçimlerde önemli bir kampanya kozu verdi.





Seçim kampanyası döneminde, Trump, "silahla birini vursam destekçilerim yanımda olmaya devam eder" öngörüsünü şaka yoluyla dile getirmişti.





Fırtınaya dönen Rusya tartışmasının tam ortasında, Rus büyükelçisi ile gülerek fotoğraf çektirmek, Trump için buna yakın bir sınav olacak.