Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'daki ağır terör şüphelisi, sosyal yardım paralarını biriktirip Türkiye'ye kaçtı /11 Aralık 2018 20:22

Almanya'daki ağır terör şüphelisi, sosyal yardım paralarını biriktirip Türkiye'ye kaçtı

Der Spiegel, 3 yıl önce Uluslararası Frankfurt Bisiklet Yarışmasına bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan ve daha sonra da cezaevinden çıkan Halil D.’nin, aldığı sosyal yardım paralarını biriktirerek Türkiye’ye kaçtığını yazdı.

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Halil D., 2015’te Almanya’da düzenlenen Uluslararası Frankfurt Bisiklet Yarışması ve Frankfurt’taki finans merkezlerine bombalı saldırı düzenleyeceği gerekçesiyle eşi Şenay D. ile birlikte yakalandı. Terör örgütü üyesi olmak ve saldırı planlamak iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı. Eşi serbest bırakılırken Halil D., silah ve patlayıcı madde yasalarına muhalefet ile sahte belge hazırlamaktan ceza aldı. 2018 yılının ocak ayında ise cezaevinden çıktı. Serbest kaldıktan sonra her hafta karakola giderek imza verdi. Der Spiegel, Almanya’da en tehlikeli teröristler arasında gösterilen Halil D.’nin geçen ay Türkiye’ye kaçtığını yazdı. Halil D.’nin imza atmak zorunda olduğu karakoldaki yetkililer de şüphelinin Türkiye’ye kendi aracıyla kaçtığını doğruladı.
 
AİLESİNİ ÖNCEDEN GÖNDERDİ

Halil D.’nin kara yoluyla sınırlardan fark edilmeden nasıl geçtiği ise belirlenemedi. Spiegel’in haberine göre eşi ve çocuklarını aylar öncesinden Türkiye’ye gönderen Halil D., kaçmayı planladı. Haberde, ‘Halil D. cezaevinden çıktıktan sonra Essen’e taşındığı, burada yaklaşık 10 ay yaşadığı, çalışmayıp sosyal yardımla geçindiği ve ihtiyacı olan parayı ancak biriktirebildiği için 10 ay bekledikten sonra kaçtığı’ yazdı. Halil D.’nin Türkiye’de nerede saklandığı ise bilinmiyor.

YARIŞ İPTAL EDİLMİŞTİ

Halil D., 2015’te eşiyle birlikte Frankfurt’ta tutuklandı. Evinde patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal maddeler, silah, mermi, örgütün propaganda araçları ve 24 bin euro nakit para bulundu. Güvenlik birimleri, o dönemde terör alarmı vermiş ve saldırı olasılığına karşın uluslararası bisiklet yarışı da iptal edilmişti. Frankfurt’taki bankalar da sıkı korunmaya alınmıştı.

Hürriyet
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