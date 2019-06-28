Cinayete azmettirmekle suçlanan ünlü iş insanı serbest bırakıldı









Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ile babası Cemal Kadooğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı isimlerin şüpheli olduğu belirtilmişti.





5 milyon TL alacak için işlendiği iddia edilen cinayetten sonra, olayı kapatmak için 30 milyon TL harcandığı ileri sürülmüştü.





Kadoil gibi akaryakıt istasyonu markasının da sahibi olan Kadoğlu, TÜSİAD'a giren ilk Kürt iş insanıydı. Kadoğlu, Kalegaz'ın sahibi Ilıcan'ı "öldürmeye azmettirmek"le suçlanıyordu Tarkan Kadooğlu, 1 yılı aşkın bir sürenin ardından ortaya çıktı. Kadooğlu ifadesinin alınmasının ardından mahkeme tarafından serbest bırakıldı.





Soruşturma sürecinde 3 kez iddianame hazırlandı. Bu iddianamelerden ikisi iade edildi. Üçüncü ve halen yargılamaya konu olan iddianamede ise Tarkan Kadooğlu’nun da aralarında bulunduğu 9 isim şüpheli olarak yer aldı.





Cemal ve Veli Kadooğlu ise şüpheli olarak gösterilmedi. İki isim hakkında daha sonra takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı.





Dava Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Davanın 24 Mayıs’ta yapılan ikinci duruşmasında, firari Tarkan Kadooğlu hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı avukatların talebi üzerine kaldırıldı.





İfadesinin alınması amacıyla yakalama kararı çıkarıldı. Bu karar sonra 1 yılı aşkın süredir firari durumda olan Tarkan Kadooğlu, İzmir Adliyesi’ne giderek teslim oldu.





SEGBİS ile Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bağlanan Kadooğlu ifadesinin alınmasının ardından yurtdışı çıkış yasağını kapsayan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Davanın üçüncü duruşması 6 Eylül 2019’da görülecek.