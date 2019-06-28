Samanyolu Haber /Gündem / İdlib ve Hakkari'de 2 asker şehit oldu /28 Haziran 2019 00:45

İdlib ve Hakkari'de 2 asker şehit oldu

İdlib’deki saldırıda 1 askerin şehit olduğunu ve 3 askerin de yaralandığını açıkladı. Öte yandan Hakkari merkez Otluca Köyü Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan bir askeri personel, silahının kazara ateş alması sonucu şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktasına rejim unsurlarınca yapılan saldırıda 1 asker şehit olduğunu ve 3 askerin de yaralandığını açıkladı. Öte yandan Hakkari merkez Otluca Köyü Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan bir askeri personel, silahının kazara ateş alması sonucu şehit oldu. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İdlib’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktasına rejim unsurlarınca yapılan saldırıda 1 asker şehit olurken 3 askerinde yaralandığı bildirildi. Bakanlık, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktasına bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirildiğini belirterek, “Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ankara Ataşesi Genel Kurmay Başkanlığına çağrıldı

Saldırıyla ilgili Rusya’nın Ankara Ataşesi’nin Genelkurmay Başkanlığına çağrılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir. Durum yakından takip edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Bir şehit haberi de Hakkari’den geldi

Hakkari merkez Otluca Köyü Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan bir askeri personel, silahının kazara ateş alması sonucu şehit oldu. Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada; “27.06.2019 günü Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan bir askeri personel, silahının kazara ateş alması sonucu yaralanmıştır. Yaralı personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.
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