‘Kaçırma olayı MİT’e sorulmalı’

Ankara Barosu, 19 Şubat 2019’da Siyah Transporter’a bindirilerek zorla kaybedilen Fizyoterapist Mustafa Yılmaz’ın kaçırılmasıyla ilgili bir rapor yayınladı. Şubat ayında kaçırılan 6 kişiden biri olan Mustafa Yılmaz’la ilgili eşi Sümeyye Yılmaz, Baro’ya başvurmuştu.





Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin yayınladığı raporda; Mustafa Yılmaz’ın 2019 yılı Şubat ayında zorla kaybedilen ve Baro’ya başvuran 6 kişiden biri olduğu belirtildi.





POLİSLER ESKİ GÖRÜNTÜ İZLETİP SORUŞTURMA DOSYASINA KOYMADI

Soruşturmadaki eksikliklere vurgu yapılan raporda, bölgedeki kamera kayıtlarının toplanmadığı, Yılmaz’ın kaçırıldığı aracın araştırılmadığı belirtildi. Sümeyye Yılmaz’a eşinin bir metro istasyonunda görüldüğü şeklinde izletilen ve “Mustafa Yılmaz’ın kendisinin ortadan kaybolduğu” konusunda ikna için polisler tarafından kullanılan görüntünün ise kaçırıldığı güne ait olmayan eski bir görüntü olduğu raporda yeraldı. Raporda polislerin izlettiği bu eski görüntünün de soruşturma dosyasına konmadığı vurgulandı.





YAŞAMINI TEHDİT EDEN KOŞULLAR ALTINDA KAYBOLDU

Mustafa Yılmaz’ın Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar çerçevesinde yargılandığı ve dosyasının tutuksuz olarak istinaf sürecini beklediği belirtilen raporda, “Mustafa Yılmaz’ın yaşamını tehdit eden koşullar altında kaybolduğuna ilişkin kuvvetli şüphe vardır.” dendi.





Mustafa Yılmaz’ın zorla kaybedilmesine ilişkin belgelerin incelendiği belirtilen raporda, kolluk kuvveti ve savcılıkça yapılmayan ancak yapılması gereken işlemler tek tek sıralandı.





Raporda şöyle dendi:





“Başvuru konusu olaya ilişkin Merkezimize ulaşan belgeler incelendiğinde; olaydan haberdar olan savcılığın dördüncü ayını dolduran kayıp vakıasına ilişkin olarak başvuran Sümeyye Yılmaz’ın ifadesini aldığı, Emniyet Müdürlüğü Kayıp e Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nin başvuranın kaybedilme gününe ilişkin olmayan bir kamera kaydı gösterildiği tespit edilmiştir. Başta savcılık olmak üzere yetkililerce acil olarak yapılması gereken şu işlemlerin ise yapılmadığı saptanmıştır:





-Kaçırıldığı bildirilen kişinin getirilebileceği ilgili jandarma, polis merkezi ve diğer binaların incelenmesi, olayla ilgili muhtemel görgü tanıkları bulunmaya çılışılmamıştır:





-kişinin gözaltına alınıp alınmadığını belirlemek amacıyla ortadan kaybolduğu belirtilen tarihlerde ilgili jandarma ve polis merkezlerinde gözaltında tutulanlar soruşturulmamış ifadeleri alınmamıştır;





-İlgili tarihlerde kaçırılma olayının gerçekleştiği iddia edilen bölgede görevli kolluk görevlilerinin ifadeleri alınmamıştır;





-Kaçırma olayının gerçekleştiği iddia edilen bölgelerdeki mobese kayıtları ve varsa özel kamera kayıtları araştırılmamış, bu görüntüler toplanıp, incelenmemiştir;





-Kaçırılma esnasında kullanıldığı iddia edilen araca ilişkin bir araştırma yapılmamıştır;





-GPRS vb. yer bildirimi sağlayabilecek kayıtların araştırılması yapılmamıştır;





-Başta MİT olmak üzere diğer kolluk birimlerine durum bildirilmemiş, bu birimlerin bilgisine başvurulmamıştır;





-Başvurucu ve kaçırıldığı iddia edilen kişinin yakınları, çevresinin ifadesine başvurulmamış, olası risk ihtimalleri değerlendirilmemiştir.





-Bu koşullar altında, başvurucunun eşi Mustafa Yılmaz’ın kaçırılmasına ilişkin yetkili makamların yaşamı koruma ödevi ve etkili soruşturma yükümlülüğünün gereğini yerine getirmediği düşünülmektedir. Zorla kaybetmenin devam eden bir ihlal olduğu düşünüldüğünde; yukarıda belirtilen soruşturmaya ilişkin eksikliklerin derhal tamamlanması için soruşturmanın yenilenmesi gerektiği açıktır. ”





SORUŞTURMA YASAL MEVZUATA UYGUN YÜRÜTÜLMEDİ

Raporun sonuç kısmında, Sümeyye Yılmaz’ın eşi Mustafa Yılmaz’ın orla kaybedilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmanın yasal mevzuata uygun bir şekilde yürütülmediğinin saptandığı belirtildi. Bu saptama doğrultusunda raporun gereğinin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulması talep edildi.





Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi İzleme Alt Kurulu tarafından hazırlanan ve Baro Yönetimi’ne sunulan rapor, Baro tarafından resmen açıklandı.





ŞUBAT AYINDA ZORLA KAYBEDİLEN 6 KİŞİ

Şu ana kadar Siyah Transporter vakası olarak bilinen zorla kaybedilme olaylarında 28 kişi kaçırıldı. Bunlardan altısı geçtiğimiz Şubat ayında peş peşe kaçırıldılar ve halen kendilerinden haber alınamıyor. Kaçırılanların isimleri şöyle:





Gökhan Türkmen, Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak, Salim Zeybek ve Mustafa Yılmaz.