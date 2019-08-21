Çin, İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğu çalışanını gözaltına aldı

İngiltere'nin Hong Kong konsolosluğu çalışanlarından Simon Cheng'in 9 Ağustos tarihinden bu yana işe gelmediği ve gözaltına alınmış olabileceği iddia ediliyordu.

İngiltere Yabancılar ve Milletler Topluluğu Ofisi (FCO) tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Ekip üyelerimizden birinin, Şenzen'den Hong Kong'a dönerken tutuklanmış olabileceği yönündeki raporlardan endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verilmişti.





Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada Cheng'in gözaltında tutulduğunu doğruladı.





Cheng'in Şenzen polisi tarafından 15 gündür gözaltında tutulduğunu açıklayan Geng, konsolosluk çalışanının 'kamu güvenliği yönetmeliklerini ihlal ettiğini' söyledi.





Cheng'in Çin vatandaşı olduğunu hatırlatan sözcü ayrıca, bunun 'tamamen Çin'in iç meselesi' olduğunu belirtti.





Geng ayrıca, "Hong Kong'la ilgili yaptıkları yorum ve eylemler için İngiltere’ye sert beyanlarımızı ilettik" ifadelerini kullandı.





Gözaltındaki konsolosluk çalışanının ailesi de, dün Facebook üzerinden yaptığı açıklamada Cheng'in 8 Ağustos tarihinde 'iş gezisi için' Şenzen'e gittiğini ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını belirtti.