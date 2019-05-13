Samanyolu Haber /Gündem / Çıkışı kaçıran sürücü otoyolu bir birine kattı ! /13 Mayıs 2019 15:23

Çıkışı kaçıran sürücü otoyolu bir birine kattı !

Dikkatsiz bir sürücü çıkışı kaçırdığı için yoğun bir otoyolun ortasında durdu

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı


Doğu Çin'in Zhejiang Eyaletindeki Huzhou Şehrindeki otoyolda bir sürücü çıkışı kaçırdığı için otoyolun ortasında aniden durdu. Aaracın durmasıyla yağıştan ıslanmış otoyolda tam bir kargaşa yaşandı. Yerel  polisin dağıttığı güvenlik kameralarına yansıyan görütülerde yaşanan dehşet gözler önüne serildi Görüntülerdeki beyaz araç aniden durunca arkadaki kamyonda ani bir fren tapıyor ve öndeki arabaya çarpmamak için sağa doğru da direksiyonu kırınca devriliyor.. Beyaz araç kaçırdğı çıkışa yönelince bu sefer başka bir kamyon kayarak otoyolu trafiğe kapatıyor. Bu arada hiç bir şey olmamaış gibi Beyaz araç sürücüsü yoluna devam ediyor. Çin polisi şimdi bu dehşeti yaşatan sürücüyü arıyor
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