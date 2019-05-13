Türkiye'de durum zannettiğinizden de vahim!

Necdet Çelik | BÜKREŞ- Türkiye’de cezai takibata uğrayan gazetecilerin sayısı ve karşı karşıya kaldıkları suçlamalar Romanyalı meslektaşlarını dehşete düşürdü.





Türkiye'den ve Romanya'dan gazetecilerin buluşmasında dayanışmayı uluslararası platformlara taşıma fikri benimsendi.





SCF'NİN HAZIRLADIĞI SUNUM





İsveç merkezli insan hakları kuruluşu Stockholm Center for Freedom’un (SCF) hazırladığı sunum, basın özgürlüğü toplantısına damgasını vurdu.





Gazeteciler Levent Kenez ve Abdullah Bozkurt, Romanya'nın başşehri Bükreş'te "Basın Özgürlüğünün Bugünkü Değeri" isimli panelde Romanyalı meslektaşlarıyla bir araya geldi.





Panelde SCF direktörü, gazeteci Levent Kenez, yayın yönetmenliğini yaptığı Meydan gazetesine yapılan baskını, gözaltına alınışı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.





Kenez sunumunda, kapatılan medya kuruluşları ile soruşturulan ya da tutuklanan gazeteciler ve onlara yönelik suçlamalara dair veriler paylaştı.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin medyayı adım adım nasıl ele geçirdiğini gösteren fotoğraflar toplantıya katılan gazetecileri derinden etkiledi.





Gazeteciler Levent Kenez (sağdan 2'nci) ve Abdullah Bozkurt (sol başta), ‘’Basın Özgürlüğünün Bugünkü Değeri’’ isimli panelde Romanyalı meslektaşlarına Türkiye'de gazetecilerin maruz kaldığı hukuksuzlukları anlattı.



BASIN ÖZGÜR OLMAZSA, ÖZGÜR YARGI DA YOK OLUR





Panelde söz alan gazeteci Abdullah Bozkurt, gazetecilerin karşı karşıya kaldığı ağır durumu 1980 darbesi sonrasıyla kıyasladı.





1980 darbesinden sonra tutuklanan gazeteci sayısının AKP dönemindeki çok çok altında olduğuna işaret eden Bozkurt, “Türkiye'de durum zannetiğinizden de vahim. Basın özgürlüğü ortadan kalktığında başka özgürlükler de yok olur, örneğin yargı özgürlüğü ortadan kalkar. Basın özgürlüğü çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.





Bozkurt, ‘’Recep Tayyip Erdoğan şimdiye kadar bildiğimiz ve Avrupa Birliği'ne katılmayı hedefleyen Türkiye’den çok farklı bir ülke kurmaya çalışıyor.’’ dedi.





Bozkurt gidişata dair şuna dikkat çekti: ‘’Yeni Türkiye geleneksel müttefiklerini baltalamaya çalışan bir siyaset izliyor. Temel değerlerden uzaklaşıyor ve diktatörlüğe doğru gidiyor.’’





"PES ETMEK YOK, YAZMAYA DEVAM"





Gazetecilere baskının Türkiye sınırlarının ötesinde de devam ettiğini kaydeden Bozkurt, kararlılığını şu cümlelerle ilan etti: ‘’Bir santimetre geri adım atarsanız, her şeyinizi verirsiniz. Özgürlüğünüz için her gün savaşmalısınız. Ben pes etmeyeceğim. Yazmaya devam edeceğim.’’





SONUNA KADAR DAYANIŞMA





Toplantının partner kuruluşu Newsweek Romania adına yayın müdürü Sabin Orcan konuştu.





Türk meslektaşlarının başından geçenlerin 40 yıl öncesi Romanya’da yaşandığına işaret eden Orcan, mağdur gazetecilerle sonuna kadar dayanışma içinde olduğunu söyledi.





Dayanışmanın daha geniş platformlara taşınması gerektiğinin altını çizen Orcan, ‘’Uluslarası baskıyı artırmazsak yanlış istikamete gidişin önü alınamaz. Çok yazık olur.’’ ifadelerini kullandı.





İki yıla yakın İstanbul Silivri Cezaevi'nde tutuklu kalan Zaman gazetesi gece editörü İbrahim Karayeğen’in gözaltında uğradığı kötü muameleyi anlattığı video Romence altyazılı olarak gösterildi. Karayeğen’in anlattıkları, salondaki konukları etkiledi.





FREEDOM HOUSE TEMSİLCİLERİNDEN DESTEK SÖZÜ





Toplantının soru-cevap bölümünde Romen gazeteciler, Bozkurt ve Kenez'i soru yağmuruna tuttu. Aldıkları cevaplarla hayretleri artan gazetecilerin ortak temennisi bu kötü günlerin geride kalması oldu.





Programın diğer partnerleri Radio Europa Libera ve Freedom House temsilcileri de meslektaşlarıyla dayanışma platformları oluşturma fikrine destek verdi.





Panelde, Romanya’da 1. yayın yılını dolduran Newsweek Romania dergisi için pasta kesildi.





NEWSWEEK DERGİSİNDE İLAN YAYIMLANDI





Panelin düzenlendiği gün, Newsweek Romania dergisinde Stockholm Center’in ilanı yayımlandı. "Türkiye’de Durum Sandığınızdan Daha Kötü" başlıklı ilanda, cezaevindeki 188 gazetecinin isimleri ve çalıştıkları kurumlar tek tek yazıldı.





Türkiye’de adli takibata uğrayan 839 gazeteciden 188’i halen cezaevinde bulunuyor.





SCF verilerine göre, 97 gazeteci hükümlü, kalan 91’i ise tutuklu olarak demir parmaklıklar ardında. 167 gazeteci hakkında ise arama kararı çıkarıldı.

