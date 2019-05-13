Ralli Pilotu kaza yaptı

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) lideri Thierry Neuville, Şampiyonun 7. etabı Şili'de liderliğini devam ettirmek için çıktı. Ancak yarış umduğu gibi gitmedi. Hyundai sürücüsü bir rampadan aşağıya giderken birden devrildi