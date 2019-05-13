Samanyolu Haber
Ralli Pilotu kaza yaptı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Ralli Pilotu kaza yaptı
/
13 Mayıs 2019 15:34
Ralli Pilotu kaza yaptı
Dünya Ralli Şampiyonası ( WRC ) lideri Thierry Neuville Şili etabında büyük bir kaza geçirdi
Ralli Pilotu kaza yaptı
Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) lideri Thierry Neuville, Şampiyonun 7. etabı Şili'de liderliğini devam ettirmek için çıktı. Ancak yarış umduğu gibi gitmedi. Hyundai sürücüsü bir rampadan aşağıya giderken birden devrildi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Ralli Pilotu kaza yaptı
Sonraki Haber >>
Kömürle çalışan son santralide yıktılar
ABD'nin Massachusetts eyaletinin son kömürle çalışan elektrik santralinin 500 metrelik iki soğutma...
İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı
Saatte 360 kilometre hıza erişebilen dünyanın en hızlı treni "Alfa-X" Japonya’da görücüye...
İmamoğlu'ndan Yıldırım'a: 3-4 yaşındaki çocuklara 'çaldılar' dedirterek kampanya yapıyorlar
31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK)...
Dolar 7,5 TL mi olacak?
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı...
Vatandaştan Erdoğan'a: Her şey çok güzel olacak
İstanbul’da vatandaşları selamlayan Tayyip Erdoğan'a bir kişi, “Başkanım her şey çok güzel...
Bir ülke daha IMF'lik oldu
Türkiye ve Arjantin'de geçen yıl başlayan ekonomik krizin dünyaya yayılabileceğine dair endişeler...
İniş takımı açılmayan uçak arka tekerleklerinin üstüne indi
Myanmar'da yolcu uçağı, havalimanına sadece arka tekerlekleri üzerinde acil iniş yaptı.
Süper Lig'e çıkan iki takım belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü oynanan karşılaşmaların sonucuna göre Süper Lig'e yükselmeyi...
'Bayram ikramiyesini ödeyecek para yok'
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Merkez Bankası'nın 40 milyar liralık ihtiyat akçesini bütçe...
YSK’dan CHP ve İyi Parti’ye ret
Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin İstanbul'da seçimin iptal edilmesi...
Piyasayı şoke eden iddia!
Bütçe açığını ocak ayında Merkez Bankası'ndan aldığı 38 milyar TL'ye rağmen kapatamayan...
60 milyar dolarlık misilleme
Ticaret savaşı kaldığı yerden devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in 200 milyar dolarlık...
Tweet
İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı
Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı
Kömürle çalışan son santralide yıktılar
Ralli Pilotu kaza yaptı
İniş takımı açılmayan uçak arka tekerlerinin üstüne indi
İmamoğlu'ndan Yıldırım'a: 3-4 yaşındaki çocuklara 'çaldılar' dedirterek kampanya yapıyorlar
Vatandaştan Erdoğan'a: Her şey çok güzel olacak
Bir dönemin sembolüydü, viraneye döndü
Seçtikleri bu yolda başları dik ilerlesinler
Saadet'ten AKP'ye "Nerede O Eski Ramazanlar" göndermesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Almanya'da Türkiye'ye yaptırım teklifi: 'Erdoğan ekonomik yaptırımdan anlar'
'Merkez'in döviz rezervi ekside, kendine emanet edilen dolarları satıp kuru tutmaya çalışıyor'
İsmi "mermi" ve dünyanın en hızlısı
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
20:14:02