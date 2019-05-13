Samanyolu Haber /Gündem / Ralli Pilotu kaza yaptı /13 Mayıs 2019 15:34

Ralli Pilotu kaza yaptı

Dünya Ralli Şampiyonası ( WRC ) lideri Thierry Neuville Şili etabında büyük bir kaza geçirdi

Ralli Pilotu kaza yaptı

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) lideri Thierry Neuville, Şampiyonun 7. etabı Şili'de liderliğini devam ettirmek için çıktı. Ancak yarış umduğu gibi gitmedi. Hyundai sürücüsü bir rampadan aşağıya giderken birden devrildi  
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