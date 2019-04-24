Trump 1915 olayları için yine aynı ifadeyi kullandı

Beyaz Saray tarafından Başkan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Büyük Felaketi anıyor ve 20. yüzyılın en kötü toplu katliamlarından birinde acı çekenleri onurlandırıyoruz. 1915'ten başlayarak 1.5 milyon Ermeni, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında sınır dışı edildi, katledildi ya da ölüme zorlandı. Bu anma gününde Amerika ve dünya genelindeki Ermeni toplumuna hayatlarını kaybedenlerin yasını tutmada katılıyoruz” ifadelerine yer verdi.







Açıklama şöyle devam etti:





“Bu günde insan hakları aktivisti ve avukat Raphael Lemkin gibi, şiddete son vermeye çalışanları onurlandırıyor ve takdir ediyoruz. Cömert Amerikalılar'ın Ermeni toplumunun yeniden inşa edilmesi ve hayatların kurtarılmasına yardımlarını hatırlıyoruz. Acı çekenlerin hatıralarını onurlandırırken, aynı zamanda karşı karşıya kaldıkları büyük husumete rağmen ABD dahil dünya genelinde canlı toplumlar inşa eden Ermeni halkının cesareti ve direncinden ilham alıyoruz.

Geçmiş trajedileri yeniden tekrarlamamak için bunlardan ders alma sözü veriyoruz. Ermeniler ve Türkler'in acı tarihlerini kabul etme ve bununla hesaplaşma yolundaki çabalarından memnuniyet duyuyoruz. Büyük Felaket sırasında kaybedilen hayatları hatırlamada Ermeni halkının yanında duruyoruz ve daha barışçıl bir dünyaya olan bağlılığımızı yeniden vurguluyoruz.”