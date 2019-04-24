Samanyolu Haber /Dünya / Trump 1915 olayları için yine aynı ifadeyi kullandı /24 Nisan 2019 19:22

Trump 1915 olayları için yine aynı ifadeyi kullandı

Beyaz Saray'dan yapılan 24 Nisan açıklamasında sözde soykırım için yine 'büyük felaket' anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesi kullanıldı.

SHABER3.COM

Beyaz Saray tarafından Başkan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Büyük Felaketi anıyor ve 20. yüzyılın en kötü toplu katliamlarından birinde acı çekenleri onurlandırıyoruz. 1915'ten başlayarak 1.5 milyon Ermeni, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında sınır dışı edildi, katledildi ya da ölüme zorlandı. Bu anma gününde Amerika ve dünya genelindeki Ermeni toplumuna hayatlarını kaybedenlerin yasını tutmada katılıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Bu günde insan hakları aktivisti ve avukat Raphael Lemkin gibi, şiddete son vermeye çalışanları onurlandırıyor ve takdir ediyoruz. Cömert Amerikalılar'ın Ermeni toplumunun yeniden inşa edilmesi ve hayatların kurtarılmasına yardımlarını hatırlıyoruz. Acı çekenlerin hatıralarını onurlandırırken, aynı zamanda karşı karşıya kaldıkları büyük husumete rağmen ABD dahil dünya genelinde canlı toplumlar inşa eden Ermeni halkının cesareti ve direncinden ilham alıyoruz.
 
Geçmiş trajedileri yeniden tekrarlamamak için bunlardan ders alma sözü veriyoruz. Ermeniler ve Türkler'in acı tarihlerini kabul etme ve bununla hesaplaşma yolundaki çabalarından memnuniyet duyuyoruz. Büyük Felaket sırasında kaybedilen hayatları hatırlamada Ermeni halkının yanında duruyoruz ve daha barışçıl bir dünyaya olan bağlılığımızı yeniden vurguluyoruz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump 1915 olayları için yine aynı ifadeyi kullandı Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:45:59