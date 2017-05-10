CHP'nin yeni sözcüsü belli oldu





SELİN SAYEK BÖKE İSTİFA ETMİŞTİ





Selin Sayek Böke, “Katılımcı demokrasiye, sosyal demokrasinin evrensel prensiplerine inanan ve Türkiye’nin özgürlükçü demokrasiye kavuşmasının yolunun bu değerlerden geçtiğini düşünen bir siyasetçi olarak, gelinen noktada mevcut yönetim anlayışının parçası olmayı uygun bulmuyorum. Bu sebeple CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerimden istifa ediyorum” şeklinde yazılı bir açıklama yaparak Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerinden istifa etmişti.

CHP’de parti sözcülüğüne Bülent Tezcan getirildi. Parti görevlerinden istifa eden Selin Sayek Böke’nin yerine parti sözcülüğüne getirilen Aydın Milletvekili Bülent Tezcan 2012’de parti meclisine seçildikten sonra Merkez Yönetim Kurulunda Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.