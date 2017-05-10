Samanyolu Haber /Gündem / İtalya, G7 zirvesi öncesi Schengen'i askıya alıyor /10 Mayıs 2017 13:55

İtalya, G7 zirvesi öncesi Schengen'i askıya alıyor

Üye Avrupa ülkeleri arasında sınır kontrollerinin kaldırılmasını sağlayan Schengen Anlaşması, İtalya'da bu ay yapılacak G7 toplantıları öncesi güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durduruldu.

İtalya, G7 zirvesi öncesi Schengen'i askıya alıyor

G7 ülkeleri Maliye Bakanları toplantısı, 11-13 Mayıs tarihleri arasında İtalya'nın Bari kentinde yapılacak. G7 üyesi ülkelerin liderleri de 26-27 Mayıs'ta, Sicilya adasının Taormina kentinde düzenlenecek zirvede buluşacak.

Bu toplantılar nedeniyle 10-30 Mayıs tarihleri arasında İtalya, Schengen Anlaşması hükümlerini uygulamayacak.

Bu da, Schengen bölgesine dahil Avrupa ülkelerinden İtalya'ya girişlerde normalde yapılmayan sınır ve gümrük kontrollerinin 20 gün boyunca uygulanacağı anlamına geliyor.

İtalyan Ulusal Sivil Havacılık Kurumu (Enac), bu tarihler arasında seyahat edecek yolcuları yanlarında geçerli belgelerini bulundurmaları yönünde uyardı.

Enac, kontroller nedeniyle kuyrukların ve bekleme sürelerinin artabileceği gerekçesiyle yolculara havalimanlarına normalden daha erken gitmelerini de tavsiye etti.

Enac'tan yapılan açıklamada, söz konusu kontrollerin 'kara, deniz ve hava sınırlarında' uygulanacağı belirtildi.

İtalya'ya Schengen Bölgesi içinden ya da dışından yapılan uçak seferleri öncesi havayolu şirketlerinin Detaylı Yolcu Bilgileri'ni (API) paylaşmaları gerektiği de vurgulandı.
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