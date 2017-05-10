Diyanet İşleri Başkanı Görmez, El Kaide finansörünü ağırladı!

Görmez El Kaide finansörü ile görüştü!





El Kaide ve bağlantılı örgütler IŞİD, el Nusra gibi radikal gruplarla ilişkisi iddiası gündemden düşmeyen AKP, El Kaideli isimlerle açıktan görüşüyor. Son dönemde Taliban’dan El Kaide’ye kadar birçok radikal ismin Türkiye’deki mal varlıklarını dondurma kararını kaldıran AKP yönetimi yeni bir adım attı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, makamında El Kaide finansörü Müsenna El Dari’yi ağırladı.















EL KAİDE’YE 1 MİLYON DOLAR







ABD ve Birleşmiş Milletler’in yaptırım listesinde bulunan Irak Müslüman Âlimler Heyeti (HEYET) adlı kuruluşun birim başkanlığını yürüten El Dari, El Kaide’ye 1 milyon dolar yardım yapmakla suçlanıyor. Katar’dan Ankara’ya uçan Dari ayrıca BM’nin uçuş yasağı listesinde. İşte bu terör finansörü isim, Ankara tarafından resmi olarak ağırlandı. Yani Katar ve Türkiye, BM’nin uçuş yasağını delmiş oldu.





Irak merkezi hükümeti 2013 yılında Müsenna el Dari’yi vatandaşlıktan çıkarırken, Türkiye’nin de yaptırım listesinde bulunan Dari’nin el Kaide’yi de finanse eden Katar gibi Körfez ülkeleri tarafından desteklendiği biliniyor. Dari’nin Ürdün’e bile girmesine izin verilmezken, Katar’dan Ankara’ya resmi olarak gelmesi, Ankara’nın Katar’la beraber yürüttüğü el Kaide stratejisi hakkında da ip uçları veriyor.













GÖRMEZ’İN EL KAİDE’Cİ ALİMİ







Ankara’daki görüşmede Dari’ye “Müslüman alimi” yakıştırması yapılırken, görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. HEYET derneğinin resmi internet sitesinden verilen habere göre görüşme sonunda Görmez ve Dari, iletişimi ve işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı.





Ed Dari, BM Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesi’nin “teröre destek verdiği için yaptırım uygulanacaklar” listesinde halen QDI.278 sırasında yer alıyor. Listeye 25 Mart 2010 tarihinde “Muthanna Harith Al Dari” adıyla dahil edilen Ed Dari hakkında şu suçlamalar bulunuyor;





“El Kaida, Usame Bin Ladin ve Taliban ile işbirliği yapmak, bu örgütlerin finansmanına, El Kaide-Irak örgütünün eylemlerinin planlanmasına, silah göndermek, adam toplamak gibi eylemlerle destek vermek.”





BM üyesi Türkiye’nin de, BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarına uyma zorunluluğu bulunuyor.













ANKARA KENDİSİYLE ÇELİŞTİ







Müsenna’nın ismi 2015 yılında Resmi gazetede de Terör örgütü El Kaide ile bağlantılı kişiler listesinde geçmişti. Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen listede el Kaide’yi finanse etmekle suçlanan söz konusu kişinin ismi İngilizce fonetikle uluslararası soruşturmalarda geçtiği gibi "Muthanna Harith Al Dari" şeklinde yer almıştı. Yani Erdoğan rejimi, el Kaide ile bağlantılı kişiler listesinde yer alan birini daha “resmi olarak” ağırlamış oldu. Erdoğan ve ailesinin daha önce de El Kaideci Yasin el Kadı ile ticari ilişkileri ortaya saçılmıştı. Bu ilişkileri gün yüzüne çıkaran emniyet ve yargı görevlileri halen cezaevinde bulunuyor.













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