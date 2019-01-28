Samanyolu Haber /Gündem / CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer /28 Ocak 2019 02:29

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu.

SHABER3.COM

Tunç Soyer, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak MYK toplantısında onaylandı.

Toplantıda, MYK üyelerinin bazı isimlerin aday gösterilmesine karşı çıkması nedeniyle kısa süreli tartışmaların yaşandığı öğrenildi.

CHP Parti Meclisi'nde adaylığı kesinleşen isimler şöyle:

CHP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı: Turan Hançerli

Beşiktaş Belediye Başkan Adayı: Rıza Akpolat

Esenyurt Belediye Başkan Adayı: Kemal Deniz Bozkurt

Kadıköy Belediye Başkan Adayı'nın yeniden oylatılması talebi reddedildi. Böylece CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı olarak Şerdil Dara Odabaşı'nın adaylığı kesinleşmiş oldu.

Üsküdar Belediye Başkan Adayı: Ahmet Kılıç

Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı: Adil Emecan

Şişli adayı Fidan Aslan Eroğlu geri çekildi.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar yeniden aday olması için gerekli oyu alamadı.

Tunç Soyer kimdir?

1959 yılında Ankara’da doğdu. Çocukluğundan itibaren İzmir'de yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi’ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni iyi dereceyle bitirdi. Biri İsviçre Webster Koleji’nde “Uluslararası İlişkiler” diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Avrupa Birliği” alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı.

1989 - 2002 yılları arasında turizm sektöründe çalıştı. 

2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi.

2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye’ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı.

2013 yılında merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

Mayıs 2014’te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

 
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