Samanyolu Haber /Politika / CHP İstanbul İl Başkanı istifa etti /27 Ocak 2019 22:48

CHP İstanbul İl Başkanı istifa etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu görevinden istifa etti. İstifa nedeninin PM'de onaylanan İstanbul İlçe aday listesine tepki olduğu öne sürülüyor.

SHABER3.COM

CHP'nin Parti Meclisi'nin sürdüğü sıralarda İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevi bıraktığını açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifasını, "Daima pusulam olan CHP Örgütüm;sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz,yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım" mesajıyla açıkladı.

Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı, istifa haberini "Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun şahsi Twitter hesabından yaptığı istifa açıklaması doğrudur. Şu an için başka bir açıklama yapılmayacaktır" mesajıyla doğruladı.

Kaftancıoğlu’nun istifası sonrası CHP'nin PM toplantısında yarım saat ara verildiği öğrenildi.

Kaftancıoğlu'nun istifa dilekçesini Genel Merkez’e sunduğunu doğrulayan İstanbul İl Başkanlığı, istifanın gerekçesine ilişkin bilgi vermedi.

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