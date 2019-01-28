Bolton'dan Maduro'ya tehdit: Diplomatlarımızın ya da Guaido'nun başına bir şey gelirse...

Bolton, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Venezuela ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek çıkan Küba’ya ilişkin açıklamalarda bulundu.





“Emperyalist” olarak tanımladığı ABD ve Guaido’yu, Bolivarcı devrimi küçümseme ve istikrarsızlaştırma girişimlerinde bulunmakla suçlayan Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel’e cevap veren Bolton, “Küba’nın Maduro ve paramiliter güçlerine olan desteği ve kontrolü iyi bilinmektedir.” ifadesini kullandı.





Bolton, ülkede kendilerine ve Guaido’ya yapılacak herhangi bir saldırıya sert karşılık vereceklerini bildirdi. Bolton, şunları kaydetti:





“ABD’nin diplomatik personeline, Venezuela’nın demokratik lideri Juan Guaido’ya veya Venezuela Ulusal Meclisi’ne karşı yapılacak herhangi bir şiddet eylemi, hukukun üstünlüğüne ciddi bir saldırı teşkil edecek ve sert bir şekilde karşılık verilecektir.”



