Samanyolu Haber /Dünya / Bolton'dan Maduro'ya tehdit: Diplomatlarımızın ya da Guaido'nun başına bir şey gelirse... /28 Ocak 2019 02:33

Bolton'dan Maduro'ya tehdit: Diplomatlarımızın ya da Guaido'nun başına bir şey gelirse...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'da bulunan ABD'li diplomatlara veya Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya yapılacak şiddet eylemlerine sert bir şekilde cevap vereceklerini belirtti.

SHABER3.COM

Bolton, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Venezuela ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek çıkan Küba’ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Emperyalist” olarak tanımladığı ABD ve Guaido’yu, Bolivarcı devrimi küçümseme ve istikrarsızlaştırma girişimlerinde bulunmakla suçlayan Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel’e cevap veren Bolton, “Küba’nın Maduro ve paramiliter güçlerine olan desteği ve kontrolü iyi bilinmektedir.” ifadesini kullandı.

Bolton, ülkede kendilerine ve Guaido’ya yapılacak herhangi bir saldırıya sert karşılık vereceklerini bildirdi. Bolton, şunları kaydetti:

“ABD’nin diplomatik personeline, Venezuela’nın demokratik lideri Juan Guaido’ya veya Venezuela Ulusal Meclisi’ne karşı yapılacak herhangi bir şiddet eylemi, hukukun üstünlüğüne ciddi bir saldırı teşkil edecek ve sert bir şekilde karşılık verilecektir.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bolton'dan Maduro'ya tehdit: Diplomatlarımızın ya da... Sonraki Haber >>

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam

AKİT: Maduro'yu gönderirlerse bilin ki Erdoğan'ı da paketlerler

AKİT: Maduro'yu gönderirlerse bilin ki Erdoğan'ı da paketlerler

Duhok'ta Türk üssüne saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Duhok'ta Türk üssüne saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Baraj duvarının çökme anı!

Baraj duvarının çökme anı!

Hırsızlar çaldıkları televizyonu arabaya sığdıramadı

Hırsızlar çaldıkları televizyonu arabaya sığdıramadı

Kaza anları kameralara yansıdı

Kaza anları kameralara yansıdı

İsmet Yılmaz: Adayımıza vereceğiniz oy ahirette beraat belgelerinizden biri olacağına inanıyorum

İsmet Yılmaz: Adayımıza vereceğiniz oy ahirette beraat belgelerinizden biri olacağına inanıyorum

Kuytul'un konuşması polis sirenleriyle böyle engellendi

Kuytul'un konuşması polis sirenleriyle böyle engellendi

Lüks Aracı tutmak isterken altında kaldı

Lüks Aracı tutmak isterken altında kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:25:28