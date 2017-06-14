CHP'nin durumunu anlatan 2 fotoğraf karesi...

Çok az sayıda CHP'li vekilin destek için Çağlayan Adliyesine geldiği duruşma öncesinde herkesin neşesi yerindeydi...

Mahkeme kararı açıklayıp drurşma salonunda birlkte geldikleri arkadaşları tutuklanınca CHP'li vekillerin moralleri bozuldu..

Tutuklamanın ardından açıklama yapan CHP Milletvekili Engin Altay, "Böyle adalete lanet olsun" dedi.



CHP, BU YAPTIKLARINI ERDOĞAN'IN YANINA BIRAKMAYACAKTIR'









"Değerli basın mensupları, bugün görüşülen dosya Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılanmasının ana zeminini oluşturan dosyadır. Gün gelecek, bu evraklar, bu dosyalar nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılanacaktır. Bugün itibarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Onu öyle bırakmam' ifadesi gerçek oldu. Ama Recep Tayyip Erdoğan şunu unutmasın, CHP bu yaptıklarını onun yanına bırakmayacaktır.





OHAL uygulamaları, bir korku imparatorluğu oluşturma çabaları beyhudedir, nafiledir. Önünde daha istinaf mahkemesi süreci varken, yargıtay süreci varken ve TBMM üyesi olmasına rağmen yürütmenin gladyatörü şeklinde karar veren bir hakim tarafından tutuklanıyorsa, bu tuzun koktuğu yerdir. İstanbul Adliye Mahkemesi, bir çadıra, bir sirke dönüştüğünü; soytarıların krala şirin görünmek için bu tarz kararlar vermesini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."





Mahkeme kararaını milletin vicdanına havale ettiğini söyleyen Altay, CHP'nin bütün üyeleriyle birlikte direneceğini belirterek "Yargının siyasallaşmasına boyun eğmeyeceğimizi, demokrasiyi yaşatmak konusundaki kararlılığımızı da yüce milletimize beyan ediyorum" dedi.





GÜRSEL TEKİN: BİR TEK CHP'Lİ KALSA BİLE..





CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de "Hiç beklenmedik, kimsenin beklemediği bir sonucun hepimiz tarafından şaşkınlıkla karşılandığını belirtmek istiyorum. Bu galiba özellikle son dönemlerde muhalefetin tek sesi olan CHP'ye yönelik bir susturma operasyonudur. Ama bu kararın sahipleri kimlerse, bir tek CHP'li kalsa bile sonuna kadar bu ceberrüt düzene direnecektir. Damat kararları vardı üç beş gün önce. Anayasanın çok net kararları olmasına rağmen milletvekilinin tutuklanması, anayasayı hiçe saymaktır. Ergenekon'un savcısıyım diyenler, bugün de görüyoruz ki bu davaların savcısı. Ergenekon nasıl çöktüyse, bu davalar da çökecektir. Siyasetçiler, gazeteciler bir gün elbet özgür kalacaklardır" dedi.













'VATANIM İÇİN YATARIM'





CHP Milletveki Barış Yarkadaş, "Damatların üç günde serbest bırakıldığı, milletvekillerin tutuklandığı kararların hukuki olarak da bir geçerliliği yoktur" diyerek "Bir haber yayınlandığı için Enis Berberoğlu, elde hiçbir kanıt olmadan sadece ve sadece iktidarı hoşnut etmek için cezalandırılmıştır" ifadesini kullandı.





"Damatların serbest bırakıldığı yerde milletvekillerin tutuklanması kabul edilemez" diyen Yarkadaş Enis Berberoğlu'nun şu mesajı verdiğini bildirdi:





"Yaşadıklarımız bir çizgi film gibidir. Sanki biz de o oyunun içindeki aktörler gibiyiz. Bir komedinin içindeyiz. Bu cezayı bana verenler şunu bilsinler, ben bu cezaevine girerim, çıkarım, yatarım, vatanım için yatarım. Vatanımız sağ olsun. Yargıyla hesaplaşmayı sürdüreceğim"





'CHP'YE OPERASYONUN İŞARETİ'





Öte yandan CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı Twitter'daki paylaşımında Berberoğlu'nun tutuklanmasını CHP'ye yönelik operasyonunun işareti olarak yorumladı.





Yarayıcı "Berberoğlu'na verilen ceza önümüzdeki süreçte CHP'ye yönelik operasyon yapılacağının ilk işaretidir.#GazetecilikSuçDeğildir" diye yazdı